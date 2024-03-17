احلى تحليه بعد الفطار.. طريقة عمل بلح الشام في المنزل بدون بيض زي المحلات بالضبط.. اعمليها الآن ووفري فلوسك

يمكنك الآن معرفة طريقة عمل بلح الشام في المنزل ومكونات بلح الشام وكيفية تحضيره خطوة بخطوة وأفضل النصائح لكي تحصلي على أفضل طعم زي المحلات بالضبط وتوفري مفيش بعد كده، حيث يعد

بلح الشام، من الحلوى الشرقية الشهية ذات المذاق الرائع، تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين وغيرهم، وتعود أصولها إلى بلاد الشام والعراق، مما جعلها تُسمى ببلح الشام، نظرًا لتشابهها مع البلح، يبحث الكثير من الأمهات وربات البيوت عن طريقة تحضير بلح الشام في المنزل بنفس الجودة التي تجدها في المحلات، وهنا سنكشف عن طريقة تحضيره وأسرار نجاحه.

طريقة عمل بلح الشام في البيت

اذا كنت تريد معرفة طريقة عمل بلح الشام في المنزل وخصوصاً مكونات عمل بلح الشام تابع كالتالي،

يجب احضار كوبان من الدقيق الأبيض المنخول. يجب احضار كوب وربع من الماء. مع ملعقة كبيرة من الفانيليا. مع ملعقة كبيرة من الزبدة. مع ملعقة كبيرة من النشا. مع ملعقة كبيرة من الزيت. مع رشة صغيرة من الملح. يفضل احضار كمية مناسبة من الفستق أو السوداني للتزيين. شربات. بالإضافة إلي زيت للقلي.

طريقة تحضير بلح الشام في المنزل

أولا في قدر مناسب على نار متوسطة، قم بوضع الماء والزيت والزبدة واتركهم يغلون معًا بعناية.

بمجرد الغليان، أضف الدقيق والفانيليا ورشة صغيرة من الملح، وقلب المزيج جيدًا حتى يتجانس.

في الخلاط الكهربائي، ضع المزيج السابق وأضف النشا المذاب في الماء.

اخلطب المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.

اسكبي الخليط في كيس حلواني.

سخني زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة، ثم ابدأ بعصر الخليط الموجود في الكيس حلواني داخل الزيت الساخن.

قلب بلح الشام في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون من الجميع الاتجاهات.

انقل بلح الشام المقرمش إلى منخل لتصفية الزيت الزائد.

قم بوضع بلح الشام في الشراب المعد مسبقًا.

زيّن بلح الشام بالمكسرات المفضلة لديك.

قدّم بلح الشام وهو ساخن ومقرمش لتتمتع بمذاقه الرائع.

أفضل نصائح لعمل بلح شام في البيت