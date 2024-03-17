“الفرحة ملت وشوشهم والفلوس في جيوبهم”.. مفاجأة كبيرة بشأن تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. خبر زي الملبن للمواطنين..!!

بقرار من الحكومة الجديدة، تم تحديد سن التقاعد الرسمي للحصول على المعاش وفقا لقانون العمل الجديد لعام 2024،هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الاقتصاد الوطني وضمان استقرار نظام التقاعد للمواطنين، وتحديد سن التقاعد الرسمي هو خطوة هامة تهدف إلى تحسين استدامة نظام التقاعد وتأمين حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء مسيرتهم العملية، وبما أن الأمور المالية تعتبر عاملا أساسيا في أي نظام تقاعدي، فإن تحديد سن التقاعد الرسمي وفقا للقانون الجديد يأتي لضمان توافر الأموال اللازمة لصرف المعاشات بشكل منتظم ومستمر.

القانون الجديد

وفقا للقانون الجديد، يحق للموظف الاعتماد على المعاش بعد بلوغ سن 60 في القانون الجديد، وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الموظفين على الاستمرار في العمل لفترة أطول، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتحسين الاقتصاد الوطني، ومع تغيرات الديمغرافية في المجتمع وزيادة متوسط العمر، فقد أصبحت الضغوط على نظام التقاعد تزداد يوما بعد يوم ولذلك، يعتبر تحديد سن التقاعد الرسمي بما يتماشى مع الوضع الديمغرافي الحالي وتوقعات المستقبل أمرا حاسما للحفاظ على استدامة النظام.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

في السياق نفسه، أحد الأمور التي أثارت قلق العديد من الموظفين، خاصة الذين يقتربون من نهاية خدمتهم، هي مكافأة نهاية الخدمة، حيث تبدو غموضا بالنسبة للعديد منهم بشأن كيفية حسابها، تم شرح النهج الذي يتم فيه تحديد هذه المكافأة، حيث يتم صرف نصف شهر لكل سنة خلال الخمس السنوات الأولى، وشهر كامل لكل سنة بعد ذلك.