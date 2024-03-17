إعلان موعد الاختبارات الإلكترونية للعلوميين في العراق والشروط والأوراق المطلوبة آذار 2024

أعلن اليوم الجمعة مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن تاريخ بدء الاختبارات الإلكترونية للمتخصصين في الدعم والعلوم المؤهلين للاختبار، وذلك في الأسبوع المقبل، وأفاد بيان صادر عن إعلام المجلس الذي تلقته “المعلومة” أن الاختبارات الإلكترونية للاختصاصات الساندة والعلمية الخاصة بالمؤهلين للامتحان ستبدأ يومي الاثنين والثلاثاء، الموافق (18 و 19 مارس 2024)، في مختبرات ومراكز الحاسبات في الكليات والجامعات الحكومية التي تم تحديدها مسبقا، حث “المرشحين للاختبار” على متابعة حساباتهم بعناية لمعرفة أماكن ومواعيد اختباراتهم، وطلب منهم إحضار إحدى الوثائق الثبوتية المذكورة، وسيتم منع أي شخص لا يحضر إحدى الوثائق من دخول قاعة الاختبار (لأغراض التحقق من الهوية).

موعد انطلاق الاختبارات الإلكترونية للعلوميين

أعلنت الهيئة الاتحادية للخدمة العامة عن موعد بدء الاختبارات الإلكترونية للمتخصصين في التخصصات الداعمة والعلمية الذين تم اختيارهم لإجراء الاختبار، والتي سوف تجري يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 18 و19 مارس 2024، في مختبرات ومراكز الحاسبات في الكليات والجامعات الحكومية التي تم تحديدها مسبقا.

ذكر البيان أنه يجب على المرشحين للاختبار متابعة حساباتهم بدقة لمعرفة مواقع ومواعيد الاختبارات، وعليهم أيضًا إحضار إحدى المستندات الثبوتية المذكورة، وسيتم منع أي شخص لا يحضر أي من المستندات من دخول قاعة الاختبار.

المستمسكات المطلوبة للتقديم في الاختبارات الإلكترونية للعلوميين

قام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بتحديد مجموعة من الأوراق والمستمسكات المطلوبة للتقديم في هذه الاختبارات ومنها

شهادة الجنسية.

هوية الأحوال المدنية.

إجازة السوق نافذة.

جواز السفر نافذ.

بطاقة الناخب المحدثة.

البطاقة الوطنية الموحدة.

وتحث الإعلانات المذكورة المرشحين على متابعة حساباتهم بعناية للحصول على معلومات حول أماكن ومواعيد اختباراتهم، كما تشدد على ضرورة إحضار إحدى الوثائق الثبوتية المعتمدة للتعرف على الهوية، مع التأكيد على منع دخول أي شخص لا يحمل إحدى هذه الوثائق.