ننشُر الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024 لجميع الصفوف الدراسية بعد تبكير موعد امتحانات الترم الثاني

الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024، نفت وزارة التربية والتعليم عن الشائعات المتداولة بشأن الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024، وجاء ذلك في إطار الحديث عن تبكير موعد انطلاق الامتحانات التي سوف يتم عقدها بدايةً في مطلع مايو مع انتهائها في شهر يونيو، والجدير بالذكر أن الوزارة أخذت في الاعتبار المواسم والأعياد التي ستحل علينا عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.

الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024

حسمت الوزارة ما تم نشره من أخبار حول الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024 التي أخذت في الانتشار خلال الأيام الجارية، فبعد إطلاق الوزارة لجداول الامتحانات النهائية لجميع صفوف النقل والشهادات سواء الشهادة الاعدادية والثانوية العامة بعد اعتماد الوزير رسميًا لهذا الشأن بدأت تزداد الشائعات المغرضة بشأن حذف بعض الدروس في جميع الصفوف بإصدارها قرار حاسم بخصوص ما يتم الحديث عنه بأنه لا صحة لهذه الشائعات مع التنويه بأن لا يتم الاخذ من أية مصادر دون المصادر الرسمية للوزارة.

تبكير موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وبصدد تعليق الوزارة التي قامت بإبداء تصريح رسمي بخصوص الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024 مشيرة بأن لن يتم تخفيف المناهج الدراسية للطلاب خاصةً طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية مع تحذير الطلاب باتباع الخطة الدراسية المقررة عليهم والمعلن عنها منذ بدء الترم الثاني، وفي إطار الحديث عن الامتحانات فإليكم مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات فيما يلي:

عقد امتحانات صفوف النقل بدايةً من 8 مايو 2024 حتى 23 مايو 2024.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية بداية من 25 مايو 2024 انتهاءً 6 يونيو 2024.

عقد امتحانات الشهادات الثانوية العامة بدايةً من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024.

خطة الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد ما أجزمت الوزارة بالنفي بشأن الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024، قد أوضحت سير العملية الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام مشيرة بأنه يوشك على الانتهاء اعتبارًا في نهاية شهر إبريل 2024، وتجدر الإشارة بأن تم توزيع المناهج الدراسية مراعاةً للفترة الزمنية وذلك حرصًا من الوزارة للتيسير على الطلاب.