حتى بعد زيادة سعره هتلون البيض .. “موعد شم النسيم 2024” وبداية فصل الربيع + تقاليد الاحتفال بشم النسيم .. لون البيض وانسى زيادة الأسعار

إنه عقب حلول شهر رمضان المبارك يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على موعد شم النسيم 2024 وتجدر الإشارة بأنه في هذا اليوم يتم فيه تلوين البيض، وكذلك يقوم المصريون بالاحتفال به ويخرجون للتنزه في تلك المسابقة بمختلف الأماكن وأيضا الحدائق كذلك أن ذلك يرجع الى العادات المصرية القديمة وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الموعد.

موعد شم النسيم 2024

إنه تبعًا لمعهد البحوث الفلكية فإن موعد شم النسيم يكون في اليوم الذي يوافق السادس من مايو المقبل 2024 كذلك أنه لم يتبقى سوى شهرين فحسب ويهل انه لم يتبقى سوى شهرين فحسب على حلوله كذلك أن فصل الربيع سيكون بدءا من يوم الأربعاء الذي يوافق 20 من مارس الجاري 2024، وسوف يتم الانتهاء منه في يوم الخميس الذي يوافق 20 من يونيو 2024 ومن المفترض أن يكون شم النسيم كما ذكرنا فيما سبق في يوم الاثنين السادس من مايو 2024 ومن المحتمل ان يتم ترحيله يوم الخميس الذي يوافق التاسع من مايو 2024.

تقاليد الاحتفال بشم النسيم

شم النسيم يعد من الاحتفالات الشعبية القديمة في التاريخ الذي كان بدايته عند القدماء المصريين منذ حوالي 5000 سنه وقد سمي بهذا الاسم نسبة كلمه فرعونيه تدعى شمو وهي تكون كلمة هيروغليفية قديمة ومعناها عيد الخلق، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم إرسال التهنئة بمناسبة شم النسيم، وفيما يلي أبرز العبارات التي يمكن إرسالها للأشخاص: