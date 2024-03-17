“جاوب واكسب مليون ونصف دينار”.. طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 الموسم السادس مع مايا العبسي على قناة السعيدة

ارتفعت مؤشرات البحث عن طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 خلال الساعات الماضية حيث يتم عرضها

على قناة السعيدة الفضائية، بالإضافة إلى قناة البرنامج الرسمية على منصة “يوتيوب”، ويقدم هذا البرنامج الإعلامية القديرة “مايا العبسي”، حيث يتم طرح سؤالًا يوميًا للمشاهدين في نهاية كل حلقة بصيغة “من هو”، وتعلن الإجابة الصحيحة في الحلقة التالية، ويتم التسجيل في المسابقة إلكترونيًا فقط دون استخدام أرقام الهواتف.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يمكن للراغبين في المشاركة في مسابقة “طائر السعيدة” اتباع بعض الخطوات البسيطة للإجابة على الأسئلة والفوز بالجوائز المحددة، وإليكم طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024:

الدخول إلى رابط المسابقة على موقع alsaeedah-tv.

أدخل اسم المشترك بشكل رباعي وإدخال رقم هاتفه.

حدد بعد ذلك اسم المحافظة التي ينتمي إليها المشترك.

انقر بعد ذلك على زر “اشتراك”.

وسيتم طرح الأسئلة المتعلقة بالمسابقة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وسيتم التواصل مع الفائز عبر الهاتف المسجل لديه بعد الانتهاء من المسابقة.

مسابقة طائر السعيدة 2024

قبل أن نستعرض عن طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024، ينبغي أن ننوه إلى أن الإعلامية مايا العبسي تتولى تقديم هذه المسابقة، حيث يطرح فيها مجموعة متنوعة ومتعددة من الأسئلة، وتتنوع هذه الأسئلة ما بين الثقافية، التاريخية، الدينية، الاجتماعية، وأسئلة خاصة بالشعر العربي، كما تتميز هذه الأسئلة بأنها غالبًا لا تكون سهلة، حيث تتطلب التفكير والانتباه، وتهدف إلى تنشيط الذهن لدى المشاركين، ويمنح الفائزون في المسابقة جوائز قيمة تعكس قدرة المشاركين على حل الأسئلة بشكل صحيح، ويمكن للراغبين الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة وح11ل الأسئلة لفرصة الفوز بجوائز قيمة، ويتم عرض برنامج هذه المسابقة عبر القناة الفضائية السعيدة اليمنية في رمضان، ويتم بث البرنامج في تمام الساعة العاشرة مساءً يوميًا، ويمكن إعادة الحلقات في تمام الساعة 3:20 صباحًا من اليوم التالي، وكما تأتي إعادة أخرى للبرنامج في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت اليمن.

تردد قناة السعيدة

عبر تردد قناة السعيدة يمكن متابعة مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي طوال شهر رمضان وذلك في تمام الساعة 10 مساء كل يوم بتوقيت اليمن، ويجب على المشترك أن يكون ملما بكافة المعلومات الثقافية والدينية وذلك حتى يتمكن من الفوز بالهدايا القيمة، واليكم تردد القناة: