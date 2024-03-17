“برنامج السنيار” ‘إعلان الفائز الأول في برنامج السنيار رمضان 2024 على سما دبي وتطبيق اوان اونلاين

مع حلول شهر رمضان المبارك، يأتي برنامج “السنيار” ليضيء ليالينا بجوائز وفعاليات جديدة، يمكن للمشاهدين المشاركة في هذا البرنامج الشيق سواءً عبر الهاتف أو حضورهم إلى الاستوديو، مع فرصة للفوز بجوائز ذو قيمة.

مواعيد عرض برنامج السنيار رمضان 2024

ويمكن متابعة برنامج “السنيار” طوال أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت دبي، على شاشة سما دبي، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

كيفية المشاركة في السنيار

يُعرض البرنامج على الهواء مباشرة، مما يتيح للمشاهدين فرصة المشاركة عبر المكالمات الهاتفية، حيث يمكنهم الإجابة على الأسئلة والمسابقات والفوز بالجوائز القيمة، هذا وبالإضافة إلى المشاركة عبر الهاتف، يمكن للجمهور حضور البرنامج مباشرة في الاستوديو والمشاركة في الفعاليات المباشرة.

موعد الإعلان عن الفائزين في برنامج السنيار

يعلن برنامج “السنيار” غداً عن الفائز الأول بالجائزة الأسبوعية، حيث يمنح الفرصة للمشاركين بالفوز بجوائز قيمة في كل حلقة.

المشاهدة عبر تطبيق أوان

يمكن متابعة حلقات البرنامج على تطبيق أوان، ليسهل على الجمهور متابعة البرنامج في أي وقت ومن أي مكان، أما عن مفهوم “السنيار”، كما يتضمن برنامج “السنيار” مجموعة متنوعة من المسابقات التراثية التي يطرحها على الجمهور، ويسلط الضوء على الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات العربية المتحدة ،كما أن البرنامج يعرض عروضاً ممتعة ومثيرة، ويقدمه هذا العام الإعلاميان أحمد عبدالله ورحاب المهيري.

يسعى برنامج “السنيار” إلى نقل رسالة تراثية معاصرة لكل شرائح المجتمع، وتعزيز الوعي بالتراث الإماراتي بين الشباب، يهدف البرنامج إلى إلهام الجمهور وتعزيز الفخر بالهوية الوطنية والتقاليد الثقافية للدولة.