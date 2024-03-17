“هتاخدلك 500 جنية على الأقل” التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 موقع الوزارة والشروط اللازمة

يعتبر التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 من أهم الأمور التي شغلت بال الكثير من الأشخاص في جميع المحافظات الذين يرغبون في الاستفادة من هذه المنحة التي تقدمها الحكومة المصرية لمجموعة من المواطنين بهدف مساعدتهم في توفير بعض الاحتياجات الرئيسية وتحمل نفقات المعيشة، ولهذا سوف نقوم في هذا المقال بعرض طريقة التسجيل والحصول على دعم المالي المقدم من الحكومة المصرية بشكل مفصل، فقط تابعوا معنا.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يبحث العديد من المواطنين عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي تم الإعلان عنها، ويمكن الاستفادة من هذه المنحة بتسجيل الدخول الى موقع القوى العاملة واتباع الخطوات التالية:-

أولاً: الذهاب بشكل مباشر الى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية من هنا .

. تسجيل حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف، والاسم.

النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

من ثم النقر على تسجيل في العمالة الغير منتظمة.

كتابة جميع البيانات في خانتها المخصصة.

من ثم ادخال رقم الهاتف والرقم القومي للتأكد من صحة البيانات.

النقر على ايقونة ارسال.

وبهذا تكون عملية التسجيل قد انتهت وسوف تبدأ عملية مراجعة طلبات التقديم، ثم بعد ذلك سوف يتم أرسال رسالة نصية للمقبولين تبشرهم بقبولهم في المنحة، ودعوتهم للتوجه لأقرب مكتب بريد لصرف الدعم.

شروط التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024

وضعت وزارة القوى العاملة مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، ومنها: