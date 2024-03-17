حرامي الصيصان يا لولو.. تنزيل قناة وناسة أطفال 2024 على الرسيفر نايل سات والعرب سات

أصبح من السهل استقبال قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، من اجل مشاهدة العديد من البرامج الطفولية، إضافة إلى الباقة المميزة التي تقدمها القناة على مدار الساعة، مما تستقطب ملايين الأطفال من مختلف دول العالم في إطار الإستماع ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، كما يمكن معرفة التردد الجديد للقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد هو 11470.

استقطاب القناة هو عمودي.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

تردد قناة وناسة 2024 العرب سات

ويسهل معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد يكون 11270.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معدل الترميز لقناة وناسة يكن 27500.

كيف انزل قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما يلي:-