“الحقيقة بين ايديك” الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني في جميع المواد

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024، يبحث العديد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024، ويرجع سبب اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالمناهج المحذوفة وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم بتبكير موعد امتحانات الترم الثاني، حيث من المقرر أن تكون الامتحانات قبل موعدها الرسمي بحوالي 15 يوم، هذا بالإضافة إلى وجود الكثير من الأعياد والمناسبات والعطلات في الفصل الدراسي الثاني، وسوف نتعرف في هذا المقال على حقيقة حذف الدروس من المناهج الدراسية، وما هي الدروس الملغية.

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بالإعلان عن قراره بخصوص تبكير موعد الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية لتقام الامتحانات بداية 8 مايو الى يوم 23 مايو 2024، وقد أوضح رضا حجازي وزير التعليم أن هذا القرار تم اتخاذه لمراعاة الأعياد والمناسبات القادمة وعدم عقد أي امتحانات خلالها، كما وجه رضا حجازي خطابات لكافة مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بضرورة الإعلان عن جدول الامتحانات واعلام أولياء الأمور والطلاب عنها، ورغم تصديق وزير التربية والتعليم على قرار تبكير موعد الامتحانات، إلا أن الوزارة قد قامت بنفي وجود أي من الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024 أو وجود أي قرارات متعلقة بتعديل او تخفيف المناهج.

تخفيف مناهج الصف الثالث الاعدادي 2024

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأخبار والمعلومات التي تفيد بتخفيف مناهج الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية للترم الثاني من العام الدراسي 2024، وجاءت الدروس الملغية في العديد من المواد على النحو الآتي:-

اللغة العربية: حذف رسالة إلى ابني (ص 20 : ص 22).

العلوم: الدرس الثالث “الوحدة الثانية” + الدرس الأول “الوحدة الثالثة والرابعة”.

الدراسات الاجتماعية: الحياة السياسية + علاقات مصر الدولية “الوحدة الرابعة”

الرياضيات: الدرس الثالث “الوحدة الأولى” + برهان نظرية “2و3” + (ص 87 : ص 93) هندسة.

ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد هذه الدروس الملغية من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، ولم يتم إعلان أي حذف أو تخفيف في المناهج حتى الآن وكل هذه اجتهادات وأخبار منتشرة فقط