“حقق حلمك برسالة واحدة!!”.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 mbc dream في رمضان وارقام الاشتراك من جميع الدول

يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 حيث تعد هذه المسابقة فرصة حقيقية للمواطنين في الوطن العربي لتحقيق أحلامهم، حيث يستطيعون تحويل تلك الأحلام إلى واقع من خلال المشاركة فيها، وبمجرد الانضمام للمسابقة، يمكن للمشتركين فرصة الفوز بجوائز مالية ضخمة ومتنوعة من خلال سحوبات متكررة، وبالتالي هذه المسابقة تتمتع بشعبية كبيرة بجميع أنحاء الوطن العربي، حيث تم طرحها لأول مرة في عام 2007 ونجحت في تحقيق أحلام العديد من المواطنين.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الآن الاشتراك في مسابقة الحلم بشكل مجاني خلال شهر الحالي وذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلدك أو عبر تحميل تطبيق الحلم من متجر جوجل بلاي أو آب ستور، و تشمل الجوائز الأسبوعية مبلغ خمسة آلاف دولار لكل فائز، والجائزة الشهرية مبلغ مئة ألف دولار لفائز واحد، والجائزة السنوية مليون دولار لفائز واحد، وهذا العام سيتم منح جائزة المليون دولار مرتين، لذلك لا تدع هذه الفرصة تفوتك واسرع في التسجيل المجاني في مسابقة الحلم، وإليك طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال الآتي:

قم بالبحث عن رقم المسابقة المخصص لبلدك وارسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream”، ثم أرسلها إلى الرقم المخصص.

وستصل إليك رسالة تأكيد تفيد بتسجيلك في المسابقة، ويجب عليك الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح خلال فترة المسابقة.

مسابقة الحلم 2024

وبعد أن تحدثنا عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، لابد أن ننوه إلى أن مسابقة الحلم من أبرز المسابقات التفاعلية في الوطن العربي، وتعود جذورها إلى عام 2007، وتقدم هذه المسابقة الضخمة على قناة MBC السعودية برعاية الصحفي المشهور مصطفى الآغا، ويتم الإعلان عن نتائجها على نفس القناة بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر، ويجب على المشتركين الراغبين في الاشتراك في تلك المسابقة الإجابة على مجموعة من الأسئلة البسيطة خلال عملية التسجيل، وكما يمكن للمشتركين زيادة فرص الفوز بجوائز نقدية شهرية أو أسبوعية من خلال زيادة عدد مرات الاشتراك باستخدام وسيلة مخصصة لهذا الغرض، وتتضمن الجوائز جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100,000 دولار، وجائزة سنوية بقيمة مليون دولار أمريكي.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

واليكم ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من جميع الدول العربية: