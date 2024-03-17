“pdf ابحث عن اسمك”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

أصبحت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أبرز الموضوعات البحثية الهامة المتداولة عبر محركات البحث الاجتماعي وذلك منذ إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق عن نية إطلاق أربع مراتب مالية خلال العام الحالي، ولم تحدد توقيت صرف القائمة الخاصة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة حتى الآن، وجاء هذا الإعلان في إطار مبادرة الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ينبغي أن نشير إلى أن وزارة العمل حددت مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في المواطن العراقي ليحق له الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والحصول على الدفعة المالية الأخيرة، و تتلخص هذه المعايير في ما يلي:

أن يكون المتقدم مواطنا عراقيا بالجنسية.

أن يكون لديه إقامة دائمة في العراق.

أن يكون من فئة محدودي الدخل أو متوسطي الدخل.

ألا يمتلك المتقدم ممتلكات متنوعة، مثل عقارات، أراضي، مشاريع تجارية، أو رصيد في البنوك.

لا يكون المتقدم موظفا حكوميا يحصل على راتبه الشهري من السلطات الحكومية.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 و60 سنة للذكور، وبين 16 و55 سنة للإناث.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

بذلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية جهودا مضنية من أجل تقديم المساعدات المالية لتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للأسر العراقية، وأكدت الوزارة أنها تتابع إجراءات فحص الأفراد المؤهلين للحصول على المعونة الاجتماعية ضمن المجموعة السابعة للعام 2024، وتتضمن الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة منصة مظلتي الإلكترونية.

حدد اختيار خيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة العلوية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

أنقر على “الوجبة رقم 7” واختيار الدفعة المراد الاستفسار عن معلوماتها.

أدخل بعد ذلك اسم المنطقة السكنية واكتب المعلومات المطلوبة بدقة.

انقر في النهاية على زر “الاستعلام” للتأكد من الأسماء المؤهلة.

ويمكنك بعد ذلك تنزيل قوائم المستحقين للحصول على خدمات الدعم الاجتماعي.

يمكنك البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من فحص الطلبات واختيار من تنطبق عليهم الشروط المعلنة ليحصلوا على راتب الرعاية الاجتماعية.