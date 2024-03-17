رابط بوابة اور للخدمات الالكترونية في العراق أبرزها “غرامات المرور الرقم الألماني” 2024

تُعتبر منصة “أور” للخدمات الإلكترونية في العراق بمثابة البوابة الرسمية والموحدة التي تمكن المواطنين والمقيمين من إكمال معاملاتهم والوصول إلى الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، كما تُعد “أور” النواة الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية في العراق، حيث تمثل نقطة الانطلاق لتحقيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يتلاءم مع تطلعات العصر الحديث

مزايا استخدام منصة اور بالعراق

توفير خدمات حكومية بقدرات عالية، مما يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات بفعالية.

توفير غطاء أمني للمعلومات يتوافق مع المعايير العالمية، مما يضمن سلامة البيانات والمعلومات الشخصية.

يشعر مستخدمو “أور” بالاطمئنان لسلامة بياناتهم ومعلوماتهم، مما يعزز الثقة في الاستخدام.

يمكن لمستخدمي منصة “أور” الوصول إلى الخدمات الحكومية دون عوائق، مما يسهل عملية التواصل مع الجهات الحكومية.

توفير أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين، مع التركيز على بناء الوعي الأمني والمعلوماتي في استخدام هذه الخدمات المقدمة للمواطنين في العراق.

خطوات دخول واستخدام منصة اور

قم بزيارة موقع منصة “أور” عبر الرابط الموفر لك. اختر خيار الدخول إلى حسابك الشخصي. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المخصصة. انقر على زر الدخول للوصول إلى حسابك. في حال نسيت كلمة المرور، اتبع الإرشادات الموجودة لإعادة تعيينها. بعد الدخول بنجاح، ستتمكن من الوصول إلى خدمات المنصة واستخدامها بكل سهولة.

باستخدام هذه الخطوات، ستتمكن من الوصول إلى منصة “أور” واستخدام الخدمات الحكومية المتاحة بكل يسر وسهولة.

منصة اور العراقية

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنجاز بوابة جمهورية العراق للخدمات الحكومية بواسطة دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وذلك بهدف توفير منصة متعددة الاستخدام تتمتع بجاهزية عالية، كما تم تصميم هذه البوابة لتكون نقطة دخول شاملة لكافة المؤسسات الحكومية، حيث يمكن استضافة الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات على هذه البوابة والوصول إليها بسهولة من خلال نقطة واحدة.