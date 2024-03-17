منصة مظلتي رابط تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق 2024 لجميع المحافظات pdf

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفرت خدمات عديدة للمواطنين العراقيين ومنها منصة مظلتي وذلك على الرغم من تأخير الإعلان عن الوجبة السابعة في دولة العراق وفرت لهم المنصة لكي يتم الاستعانة بها والاستعلام منها في حالة ظهورها النتيجة لذلك سوف نوضح لكم طريقة تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق 2024 لجميع المحافظات بصيغة pdf في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل العراقية حيث سنكشف لكم اليوم عن طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء العراق عند الإعلان عنها من الوزارة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لكي يتم الاستعانة بها في حالة ظهور النتيجة النهائية الوجبة الاخيرة السابعة لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع التفاصيل كما يلي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كما يلي:

يتطلب من جميع المتقدمين الدخول إلى منصة مظلتي كشرط أساسي.

ثم يجب عليك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

اختيار طلب تعبئة نموذج الاستعلام من المنصة الإلكترونية “مظلتي”.

سجل بعدها جميع البيانات المطلوبة.

بما في ذلك تحديد المحافظة والدفعة السابعة من الموقع الرسمي على المنصة.

ثم قم بالضغط على زر الاستعلام.

سيظهر لك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بدولة العراق إذا تم عرضها من قبل وزارة العمل العراقية.

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