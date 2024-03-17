رسميا الان.. شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين للقطاع الخاص والعام وفق لوزارة التأمينات الاجتماعية

ننشر لكم شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين، حيث أتاحت وزارة التأمينات الاجتماعية المصرية للأفراد الحصول على المعاش المبكر وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين في القطاع العام

يبحث الكثيرون لمعرفة شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين في القطاع العام حيث وضعت نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد مجموعة من الشروط والضوابط للحصول الأفراد على المعاش المبكر وهي على النحو التالي:

ينبغي امتلاك الأفراد لفترة تأمينية تصل إلى 20 سنة وتمتد حتى 25 سنة وذلك بحلول عام 2025.

من الضروري تصفية كافة المستحقات التامينية مع ضرورة إضافة مدة 5 سنوات.

من الضروري أن تكون الفترة التأمينية كافية من أجل التأهيل للحصول على المعاش المبكر التقاعدي.

يتعين على المشترك المؤمن عليه إكماله مدة اشتراك متصلة مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو مدة اشتراك غير متصلة تصل إلى 6 أشهر.

شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين في القطاع الخاص

أما بالنسبة لشروط وضوابط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين في القطاع الخاص فهي على النحو التالي:

يجب أن يكون عمر الموظف 50 عام أو أقل من ذلك.

يجب خلو ملف المتقدم من أي خطوات عقابية طوال مدة خدمته.

يشترط أن تكون فترة وجوده في التأمينات الاجتماعية ضد الشيخوخة والإعاقة فترة كافية.

كما أنه من حق الموظف أن يتقاضى راتبًا تقاعديًا لا يقل عن نصف الراتب الأخير له خلال فترة عمله.

خطوات التقديم على المعاش المبكر للمتقاعدين

يمكن للمواطنين التقديم على المعاش المبكر التقاعدي من خلال اتباع الخطوات التالية: