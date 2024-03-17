“حبس حسن الصباح”.. موعد مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز ومواعيد الاعادة في رمضان 2024 والقنوات الناقلة له

تزايد البحث عن موعد مسلسل الحشاشين وذلك منذ حلول شهر رمضان الكريم وذلك لأن المسلسل يتناول أحداثاً تاريخية تعود إلى القرن الحادي عشر، وخاصة بعد عرض حلقة الأمس لذلك يترقب الجمهور العديد من المفاجآت بعد الأحداث المشوقة في الحلقة السابقة، حيث دخل الشخصية الرئيسية حسن الصباح إلى السجن بعد نجاح نظام الملك في إفشال محاولة اغتيال الخليفة العباسي خلال زيارته لمدينة أصفهان، ولهذا ينتظر الجمهور تطورات مثيرة ومشوقة في هذه الحلقة، حيث يمكن أن تحمل الأحداث المزيد من التشويق والإثارة.

موعد مسلسل الحشاشين

يتساءل العديد من العملاء عن موعد مسلسل الحشاشين من أجل متابعة الأحداث التاريخية، وتكون المواعيد على النحو التالي:

يتم عرض مسلسل الحشاشين سيكون في تمام الساعة السابعة والربع مساءً على منصة WATCH IT الإلكترونية، حيث يتم عرض الحلقات قبل موعد العرض التلفزيوني.

وأما على القناة المصرية dmc سيتم عرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، ويتبعه عرضها على قناة dmc دراما في الساعة الحادية عشر ليلاً. كما سيتم إعادة الحلقة على قناة dmc في الساعة السادسة والنصف صباحاً في اليوم التالي، بالإضافة إلى إعادتها مرة أخرى في الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

قصة مسلسل الحشاشين

وبعد أن أوضحنا موعد مسلسل الحشاشين، نتطرق إلى ذكر كافة التفاصيل عن هذا المسلسل حيث يتناول قصة جماعة الحشاشين الذين اشتهروا بأعمال الاغتيال السياسية خلال القرن الحادي عشر الميلادي، ويركزعلى شخصية زعيم الجماعة حسن الصباح التي يجسدها النجم المصري كريم عبد العزيز، وتدور حوله العديد من القصص والأساطير التي أضفت له جاذبية خاصة، والجدير بالذكر أن قصة المسلسل جذبت انتباه الجمهور وتم تداول نقاشات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينقسم الآراء بين المعجبين بجمال المشاهد وأداء أبطال المسلسل، وبين الانتقادات التي تركز على الأخطاء التاريخية واستخدام “الإسقاطات السياسية” والعامية في العمل، ويتميز فريق عمل مسلسل “الحشاشين” لموسم رمضان 2024 بتنوعه وتألقه، حيث يضم عدداً كبيراً من النجوم البارزين في الوسط الفني.

يتزايد البحث من قبل عشاق الدراما حول موعد مسلسل الحشاشين الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز بفضل قصته المميزة والفريدة، وقد شهدت الحلقة الماضية القبض على حسن الصباح من قبل نظام الملك بعدما وصل الأخير إلى الفتى الموكل له قتل الخليفة العباسى فى محاولة فاشلة اعترف بعد تعذيبه أن حسن الصباح هو قائده، ليتم القبض على الأخير وسجنه.