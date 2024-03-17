” بعد تصديق القرار من قبل الرئيس السيسي ” .. تعرف على رسوم استخراج جواز السفر بعد الزيادة الجديدة 2024.. ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور؟

تم إثارة الكثير من الاستفسارات حول رسوم استخراج جواز السفر بعد الزيادة الجديدة والأوراق المطلوبة لأول مرة، بعد إعلان مجلس النواب المصري عن تعديلات جديدة في قانون استخراج الجوازات، لذا، بدأ العديد من الأفراد الذين يخططون للسفر إلى الخارج في البحث عن تكلفة استخراج الجواز الجديد، وطرق الحصول عليه، والمستندات المطلوبة للتقديم، سنقدم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فتابعونا للمزيد من المعلومات.

ما هي الوثائق المطلوبة لاستخراج جواز مرة 2024

حددت هيئة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية مجموعة من الوثائق المطلوبة لاستخراج الجواز، وتشمل.

يجب احضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصل للتدقيق من قبل الموظف.

أربع صور شخصية بحجم 4×6 سنتيمتر، مع الشرط بأن تكون الخلفية بيضاء.

في حالة عدم ذكر المؤهل الدراسي في بطاقة الهوية القومية، يتعين تقديم صورة منه بالإضافة إلى الأصل للتدقيق.

شهادة موقف التجنيد للذكور.

رسوم استخراج جواز السفر بعد الزيادة الجديدة

بعد الموافقة على رسوم استخراج جواز السفر بعد الزيادة الجديدة من قبل البرلمان المصري في فبراير الماضي، تم الاتفاق النهائي على تحديثات قانون 97 المتعلق بجواز السفر، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 8 في القانون بتحديد مدة صلاحية الجواز ومواصفاته.