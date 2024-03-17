“جودر ومليحة وفراولة” مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024 “مسلسلات الـ 15 حلقة” وجميع القنوات العارضة

تصدرت مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024 جميع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ويرجع سبب الاهتمام بهذه المسلسلات إلى أنها تكون قصيرة عبارة عن خمسة عشر حلقة فقط، تدور أحداثها حول قصة معينة تجذب الجمهور لمتابعتها، وتختلف قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024 فمنها الكوميدي ومنها الاجتماعي، والدرامي، وسوف نذكر لكم أهم المسلسلات المتوقع نجاحها في موسم دراما رمضان الحالي.

مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024

يشهد شهر رمضان هذا العام العديد من المسلسلات الرائعة، وقد شهد الموسم الدرامي الأول من رمضان الكثير من المسلسلات المميزة والهادفة، ويأتي الآن الدور على مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024 والتي تبلغ عشر مسلسلات تندرج تحت فئة مسلسلات الـ 15 حلقة، والتي ستقوم شركة المتحدة بعرضها، ومن بينها:-

مسلسل مليحة: وهو أحد المسلسلات التي تدور أحداثها في سياق درامي، ويناقش قضية أرض السلام “فلسطين”، ويتم عرضه على قنوات سي بي سي، الحياة دراما، on، ومنصة واتش ات، ويكون هذا المسلسل بطولة دياب، ماجدة زكي، أشرف زكي، ميرفت أمين، أمير المصري، حنان سليمان، علي الطيب.

مسلسل بدون سابق إنذار: مسلسل درامي اجتماعي، ويعرض على شبكة قنوات DMC، ويكون بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، نبيل الحلفاوي، أحمد خالد صالح.

مسلسل جودر: من بطولة ياسر جلال، محمود البزاوي، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، وهو مسلسل خيالي تحكي أحداثه قصة من قصص الف ليلة وليلة، ويعرض على قناة On Drama

مسلسل بقينا اثنين: مسلسل كوميدي يشارك فيه مجموعة من النجوم منهم الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، شريف منير، إدوارد، ورانيا يوسف، مروة عبد المنعم، عمرو وهبة، يعرض عبر قناة cbc.

قائمة مسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان 2024

كما تشمل قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024 والتي تحتوي على 15 حلقة مجموعة أخرى كالآتي:-

مسلسل فراولة يعتبر هذا المسلسل من مسلسلات التي تدور أحداثها في سياق كوميدي، وسيتم عرضه على شبكة قنوات DMC ومنصة واتش ات، ويشترك في المسلسل مجموعة من كبار الفنانين ومنهم النجمة نيلي كريم، والممثل صدقي صخر، والممثلة شيماء سيف، والممثل احمد فهيم، وحجاج عبدالعظيم، وعلاء رشدي، دنيا سامي والكثير من ضيوف الشرف، هذ العمل من اخراج محمد علي، وتأليف محمد سليمان.

أما عن حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني ضمن مسلسلات رمضان النصف الثاني 2024 فلا صحة لما يتردد بشأن عودة الجزء 2، وأكد المخرج محمد سامي أنه لن يتم عرض الجزء الثاني في رمضان 2024 ولم يتم تصوير أي من حلقات هذا الجزء حتى هذه اللحظة.