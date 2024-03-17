كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي وتردد القناة

خلال شهر رمضان، يتوجه الكثيرون للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة، التي تشتهر بالنزاهة والمصداقية. تدير هذه المسابقة الإعلامية البارزة، مايا العبسي، حيث تطرح أسئلة متنوعة على المشاهدين خلال الحلقات، مما يمنحهم فرصة فريدة للفوز؛ يتم اختبار معرفتهم الثقافية من خلال هذه الأسئلة، وتقدم لهم جوائز متنوعة تشمل مكافآت نقدية وعينية، بالإضافة إلى رحلات سياحية مثيرة.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

طريقة الاشتراك في مسابقة “طائر السعيدة” تتطلب اتباع عدة خطوات مهمة كما يلي:

يجب الدخول إلى موقع مسابقة “طائر السعيدة”.

بعد ذلك، يتعين النقر على زر “سؤال المسابقة”.

يجب الإجابة على السؤال بشكل صحيح.

بعد ذلك، يُرجى كتابة الاسم الرباعي للشخص المشترك.

يتم إضافة رقم الهاتف في الخانة المخصصة لذلك.

يجب اختيار المحافظة التي يقيم فيها المشترك.

في النهاية، يتعين النقر على زر “اشتراك”.

شروط الاشتراك في المسابقة

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية عربية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم أي أقارب أو أصدقاء يعملون في البرنامج.

يجب على المتقدم الإجابة بشكل واضح وصحيح على جميع الأسئلة المطروحة في المسابقة.

يجب على الفائز أن يلتزم بالحضور لاستلام الجائزة في وقتها المحدد.

يجب إدخال رقم الهاتف وكود الدولة بشكل صحيح للتسجيل في المسابقة.

تردد قناة السعيدة على نايل سات وعرب سات

بناءً على أهمية تردد قناة السعيدة الجديدة في عام 2024 وانتشارها بين العديد من المواطنين عبر محركات البحث، يسرنا أن نقدم لكم تردد القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لتتمكنوا من متابعة برامجها ومسلسلاتها بجودة عالية الدقة HD كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11900.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات