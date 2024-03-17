“هتموت من الضحك!!”.. موعد مسلسل شباب البومب 12 الحلقة 7 في رمضان 2024 بطولة فيصل العيسى عبر تردد قناة روتانا خليجية

تصدر موعد مسلسل شباب البومب 12 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وذلك لأنه من أبرز المسلسلات الكوميدية التي اكتسبت شعبية كبيرة في دول الخليج العربي حيث يتميز بتقديمه لمشاكل اجتماعية متنوعة بشكل كوميدي ساخر، مما يجعله محط جذب لجمهور واسع، واعتمد المسلسل على استخدام أسلوب الكوميديا الساخرة في استعراض قضايا اجتماعية مختلفة بطريقة ممتعة ومسلية، مما يجذب شريحة واسعة من الجمهور ويثير اهتمامهم بالمواضيع المطروحة في العمل.

موعد مسلسل شباب البومب 12

وازداد البحث عن موعد مسلسل شباب البومب 12″ الذي يختلف تبعا لتوقيت الدول الآتية:

في الإمارات وسلطنة عمان سيتم عرضه المسلسل في تمام الساعة 7:30 مساءً.

وأما الكويت وقطر والسعودية والبحرين يعرض في حدود الساعة 6:30 مساءً.

وأما مصر تم عرضه حوالي الساعة 5:30 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل شباب البومب 12

وهذه المواعيد تعتمد على التوقيت المحلي لكل دولة، وقد تختلف في بعض الأحيان بناءً على الجدول الزمني لكل قناة.

ويمكن مشاهدة مسلسل “شباب البومب” على العديد من القنوات والمنصات، من بينها:

قناة روتانا خليجية.

قناة STC.

منصة Shahid.

منصة platform.

تردد قناة روتانا خليجية

ويمكن متابعة هذا المسلسل عبر قناة روتانا الخليجية تبعا الترددات التالية:

أولا القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD.

ثانيا ترددها على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD

قصة مسلسل شباب البومب 12

وبعد أن أوضحنا موعد مسلسل شباب البومب 12، نتطرق إلى ذكر كافة التفاصيل عن قصة هذا المسلسل من خلال الآتي:

يعد من أبرز المسلسلات التلفزيونية السعودية الهادفة حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية بطابع كوميدي.

يقوم الشباب السعودي في هذا العمل بتقديم موهبتهم الفنية الرائعة.

تدور قصة المسلسل حول مواجهة الشباب لمجموعة من المشاكل اليومية بطريقة كوميدية، ويتبع المشاهد أحداث “عامر” وأصدقائه الثلاثة: كفتة، وتركي، وشكس خلال مغامراتهم المثيرة، ويتم تقديم حلول لتلك المشاكل المختلفة بطريقة مرحة ومسلية، مما يجعل المسلسل يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين.

من خلال السطور الماضية يمكنك التعرف على موعد مسلسل شباب البومب 12 السعودي في جميع الدول العربية، وتقدر عدد حلقات المسلسل بنحو 30 حلقة متنوعة تناقش الكثير من المشاكل بشكل كوميدي، مسلسل شباب البومب 12 بطولة فيصل العيسى، وعلي المدفع، ومهند الجميلي، ووائل الحربي.