مُتاح استعلام الغرامات المرورية مديرية المرور العامة العراقية عبر منصة ur.gov.iq بالرقم الألماني

نوفر إليكم الآن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالعراق، حيث يُعتبر الرابط الجديد لغرامات المرور في العراق خطوة إيجابية نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الجهات الحكومية، فهو يوفر لهم الراحة والسهولة في الوصول إلى المعلومات وتنفيذ المعاملات بدون عناء وبأقصى درجات الفاعلية والكفاءة، كما نوفر إليكم كيفية التسديد الإلكتروني مع توضيح الرابط الرسمي من أجل الاستعلام.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

يمكن بسهولة الوصول إلى معلومات الغرامات المرورية لدى مديرية المرور العامة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة، كما يتم تشجيع المواطنين على تسوية هذه الغرامات بسرعة لتجنب توقيع العقوبات وزيادة أعداد الغرامات ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي للخدمة زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية من بين الخدمات المتاحة.

أدخل رقم لوحة السيارة في الحقل المخصص.

انقر على زر “بحث”.

ستقوم الصفحة بعرض جميع التفاصيل بعد بضع دقائق، بما في ذلك المبلغ المستحق.

يمكنك السداد عن طريق اختيار وسيلة الدفع المناسبة لك وتعبئة بيانات حسابك البنكي.

خطوات تسديد غرامات المرور بالرقم الألماني