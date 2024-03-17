“الأكلة السورية بتريكاتها“ طريقة عمل فتة شاورما الفراخ أحلى منظر لسفرتك في عزومات رمضان

مع دخول شهر رمضان المبارك تبحث جميع سيدات المنازل عن وصفات جديدة لتقديمها سواء للعائلة أو في العزومات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة عمل فتة الشاورما، وهي تعتبر من الأطباق الرئيسية التي لا يختلف على حبها أحد، وذلك بالإضافة إلى العناصر الغذائية العديدة التي تحتوي عليها، كما أنه يمكن تحضيرها باللحم أو الفراخ.

طريقة عمل فتة شاورما الفراخ

يرجى الالتزام بالمقادير والخطوات وذلك من أجل نجاح الوصفة:

المكونات:

3 قطع من صدور الفراخ ويمكن استبدالها بشرائح اللحم.

2 كوب من الأرز.

3 أرغفة من العيش العربي المقطع.

3 ملاعق من الزبدة.

5 أكواب من الشوربة.

4 ملاعق من الزيت.

3 ملاعق من الصنوبر.

ملعقة من البهارات المفضلة لديك.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من القرفة.

فلفل أسود.

2 ملعقة من السماق.

حبة من البصل المقطعة.

مكونات صلصة اللبن:

زيت للقلي.

4 أكواب من الزبادي.

فصين من الثوم المهروس.

ملح.

طريقة التحضير:

قومي بتقطيع الخبز إلى قطع متساوية الحجم.

في مقلاة قومي بوضع الزيت على النار حتى يسخن، ثم ضعي فيه قطع الخبز حتى تكتسب اللون الذهبي، اخرجيه واتركيه جانبا حتى يبرد.

ثم بعد ذلك قومي بغسل الأرز جيدا، ثم انقعيه في الماء واتركيه لمدة 30 دقيقة.

في وعاء قومي بوضع الزبدة وضعيها على النار حتى تذوب، ثم ضعي بها الأرز بعد أن تصفيه جيدا من الماء، ثم قومي بتقليب المكونات جيدا.

ضيفي للأرز الملح والفلفل الأسود ثم ضعي 3 أكواب من الشوربة الساخنة وقلبي المكونات جيدا ثم اتركيها على نار متوسطة حتى يغلي ثم قومي بتهدئة النار حتى ينضج.

ثم بعد ذلك قومي بتقطيع الدجاج أو اللحمة إلى شرائح طولية ويجب أن تكون رفيعة.

في مقلاة قومي بوضع كمية من الزيت ثم أضيفي الصنوبر وقلبيه حتى يتغير لونه ثم أخرجيه واتركيه حتى يبرد، ثم اضيفي الدجاج أو اللحم في نفس المقلاة وقلبيه حتى يتغير لونه ثم أضيفي له البصل والفلفل الأسود والسماق والملح والقرفة وقلبي المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها.

ثم قومي بإضافة ½ كوب من الشوربة واتركيها حتى تنضج.

طريقة تحضير صلصة اللبن: