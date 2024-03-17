كنز يوجد داخل النواه.. مفاجأة في نواة البلح هتوفرلك فلوس كتيير.. اوعى ترميه تاني

كثيرا ما نسمع عن فوائد الأطعمة الطبيعية والعضوية، وكيف يمكن لبعض الأطعمة أن تكون علاجا للعديد من الأمراض، ولكن هل سمعتم من قبل عن مفاجأة في نواة البلح نعم، يبدو أن البلح ليس فقط فاكهة لذيذة بل يمكن أن تكون نواة البلح هي عنصر سحري يمكن أن يوفر لك الكثير من النفقات، وإذا كنت تعتقد أن هذا صعب الصدق، فلنلق نظرة عن قرب على فوائد النواة لنرى كيف يمكن أن توفر لنا الكثير، وتعد نوى البلح من أحد الأطعمة التي تحتوي على عدد كبير من المواد الغذائية الهامة، مثل الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الألياف والدهون الصحية.

فوائد نواة البلح

أظهرت الدراسات أن النوى البلح تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية الصحية، مثل حمض اللينوليك وحمض اللينولين، هذه الأحماض الدهنية تعتبر ضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية، وهي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم وتحسن من وظائف القلب، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي النوى البلح على كميات كبيرة من الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم والتخلص من السموم في الجسم، ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الوقت الحالي، يمكن لهذه النوى أن تكون بديلا طبيعيا وفعالا للعديد من الأدوية الكيميائية التي تستخدم لعلاج مشاكل الهضم، ولا يقتصر دور النوى البلح على تحسين صحة القلب والهضم فقط، بل إن لها أيضا تأثير إيجابي على صحة الجلد والشعر، حيث تحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتأخير علامات الشيخوخة، كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز نمو الشعر وتقوي بصيلاته.

استبدال البن بنواة القهوة

ولكن كيف يمكن لنا أن نوفر ألف جنيه في كيلو البن باستخدام نوى البلح الإجابة بسيطة، فمن المعروف أن بذور البن تعتبر من أحد المكونات الأساسية في صناعة القهوة، وبدلا من شراء البذور الباهظة، يمكننا استخدام نوى البلح كبديل طبيعي وصحي لصنع قهوتنا اليومية، باستخدام نوى البلح كمحلول للقهوة، يمكن للناس الحصول على نكهة طبيعية وفوائد صحية دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة على البذور الاصطناعية، وبالتالي، يمكن لكل فرد أن يوفر الكثير من المال على مدى الوقت ويستفيد من فوائد النوى البلح الكثيرة.