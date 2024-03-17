اكتشف سر الحلواني في صنع البسبوسة المرملة الشهية بكوب سميد واحد!

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي لاقت رواجًا واسعًا في العالم العربي، وتتميز بمذاقها الغني وقوامها الرطب الذي يذوب في الفم ولكن، ما هو سر الحلواني في صنع بسبوسة مرملة تفوق كل التوقعات؟ في هذا المقال، سنكشف عن الخطوات والمكونات الأساسية التي تحتاجها لتحضير بسبوسة لا تُنسى، وكل ذلك باستخدام كوب واحد من السميد!

المكونات

كوب واحد من السميد الناعم

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة المذابة

كوب من اللبن الرائب

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة من الملح

ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري)

شراب القطر البارد

الطريقة

في وعاء كبير، اخلط السميد والسكر والبيكنج بودر والملح. أضف الزبدة المذابة واللبن الرائب واخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات. إذا رغبت، أضف ماء الزهر لإضافة نكهة عطرية. ادهن صينية الخبز بالقليل من الزبدة واسكب الخليط فيها. اخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-35 دقيقة. بمجرد أن تصبح ذهبية اللون، أخرجها من الفرن واسكب عليها القطر البارد فورًا.

في النهاية، لا يكمن سر البسبوسة المرملة في المكونات فحسب، بل في الحب والعناية التي تضعها في صنعها، باتباع هذه الخطوات البسيطة، ستحصل على بسبوسة مرملة تستحق الثناء وتجلب البهجة لكل من يتذوقها، جربها اليوم وشارك سر الحلواني مع أحبائك!