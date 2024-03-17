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Rotana Khalijia حدث الآن تردد قناة روتانا خليجية واتفرج على شباب البومب الجزء 12 رمضان 2024

nourمنذ 10 ساعات
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تردد قناة روتانا خليجية لمشاهدة شباب البومب
تردد قناة روتانا خليجية لمشاهدة شباب البومب

ولا زالت مسلسل شباب البومب يحقق نجاحات ساحقة في السعودية والوطن العربي وما زال الكثيرون ينتظرون الحلقات اليومية من المسلسل وكما نعلم أن يمكنك مشاهدة شباب البومب عبر قناة روتانا خليجية فسوف نوفر إليكم الآن الترددات الصحيحة من أجل مشاهدة حلقات المسلسل بشكل مستمر.

تردد قناة روتانا خليجية الأولى

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11259
  • معامل تصحيح الخطأ:3/4
  • معدل الترميز:27500
  • كما الاستقطاب: رأسي
  • الجودة:HD

تردد قناة روتانا خليجية الثانية

  • القمر الصناعي: عرب سات
  • التردد: 11223
  • معامل تصحيح الخطأ:3/4
  • معدل الترميز:27500
  • الاستقطاب: رأسي
  • كذلك الجودة:HD

مشاهدة شباب البومب ح 7 رمضان 2024 على روتانا خليجية

القناةالقمر الصناعيالترددمعامل تصحيح الخطأمعدل الترميزالاستقطابالجودة
روتانا خليجية الأولىنايل سات112593/427500رأسيHD
روتانا خليجية الثانيةعرب سات112233/427500رأسيHD

قناة روتانا خليجية

ومن الجدير بالذكر أن قناة روتانا خليجية تعد القناة مرجع رئيسي في عالم الإعلام بمنطقة الخليج، حيث تسعى جاهدة لتقديم محتوى متميز ومتنوع يلبي تطلعات المشاهدين، كما تتخصص القناة في عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات، الأفلام، والبرامج، وقد اكتسبت شهرة واسعة داخل دول الخليج نظرًا لتنوع محتواها وجودته العالية.

مواعيد شباب البومب رمضان 2024

قناة روتانا خليجية قامت بإطلاق حلقات جديدة وحصرية لمسلسل “شباب البومب” في الحادي عشر من مارس، أول أيام شهر رمضان لعام 2024، وقد يتسأل الجمهور عن مواعيد عرض المسلسل على القناة، وتم تحديد مواعيد عرض المسلسل كالتالي:

  • الساعة 2:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و3:30 مساءً بتوقيت مصر.
  • إعادة العرض في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و9:00 مساءً بتوقيت مصر.
  • هذه هي المواعيد التي يمكن للمشاهدين متابعة مسلسل “شباب البومب” على قناة روتانا خليجية
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nourمنذ 10 ساعات
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