“shabab albumb” شباب البومب ح 7 رمضان 2024 تشاهدون اليوم “عزوتي” مع فيصل العيسي
شباب البومب الحلقة 7 الجزء 12 رمضان 2024
تحمل حلقة اليوم من مسلسل شباب البومب اسم عزوتي بعد أن أتينا الأمس حلقة استثنائية من برنامج “شباب البومب”، تحمل عنوان “أرض التطبيقات”، تتناول فيها مواضيع متنوعة تتعلق بالمشاهير والإعلانات، بأسلوب فكاهي مميز يعكس روح البرنامج الفكرية والمرحة، حيث تنطلق الحلقة بمفاجأة ممتعة، حيث يستقبلنا يوسف عبدالله في إستراحته برفقة عامر، ليدخلا معاً في رحلة مثيرة إلى معرض “أرض التطبيقات”، الذي يتحوّل إلى “Reality Show”، وتنقلب الأحداث عندما يتلقى يوسف دعوة خاصة لزيارته، ما يجعله يدعو زملاءه للمشاركة في هذه التجربة الفريدة، والتي يوافق عليها عامر وياسر بترقب وحماس.
شباب البومب ح 7
ترى حلقتنا بكرا موضوع مهم جداً بعنوان(عزوتي)
وعطونا رأيكم في حلقة أرض التطبيقات pic.twitter.com/0ArEmG6NoI
— فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 16, 2024
موعد عرض مسلسل شباب البومب 12 على روتانا خليجية
وعلى روتانا خليجية لا تفوتوا متابعة مسلسل “شباب البومب 12” والاستمتاع بلحظات الفكاهة والضحك الهستيري في كل حلقة، حيث يُعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة روتانا خليجية، حيث ينتظر الجمهور بشغف وشوق لمتابعة أحداث هذا الجزء الجديد من المسلسل الشهير.
|الدولة
|التوقيت
|مشاهدة شباب البومب في تمام الساعة بتوقيت قطر – الكويت – البحرين – السعودية
|6:30 pm
|مشاهدة شباب البومب في تمام الساعة بتوقيت الإمارات – سلطنة عمان
|7:30 pm
|مشاهدة شباب البومب في تمام الساعة بتوقيت القاهرة
|5:30 pm
مواعيد المشاهدة حسب التوقيت العالمي
- السعودية والإمارات والبحرين: الساعة 6:30 مساءً.
- مصر ولبنان: الساعة 4:30 مساءً.
- سوريا وفلسطين: الساعة 5:30 مساءً.
- العراق واليمن وليبيا: الساعة 5:30 مساءً.
- تونس والجزائر والمغرب: الساعة 3:30 مساءً.
Rotana Khalijia حدث الآن تردد قناة روتانا خليجية واتفرج على شباب البومب الجزء 12 رمضان 2024
لا تفوتوا فرصة الابتعاد عن روتين اليوم والانغماس في عالم الضحك والمرح مع شباب البومب 12، واستمتعوا بأمسياتكم الرمضانية بأجواء مفعمة بالفكاهة والمرح، وبهذا، ننتظر بفارغ الصبر وصولنا إلى حلقات برنامج “شباب البومب” القادمة والتي تحميل عنوان “عزوتي” بأفكارها المبتكرة وروحها المرحة، متوقعين استمرارية النجاح والإبداع في كل عرض، لنستمتع سوياً برحلة مليئة بالضحك والمعرفة.