“shabab albumb” شباب البومب ح 7 رمضان 2024 تشاهدون اليوم “عزوتي” مع فيصل العيسي

تحمل حلقة اليوم من مسلسل شباب البومب اسم عزوتي بعد أن أتينا الأمس حلقة استثنائية من برنامج “شباب البومب”، تحمل عنوان “أرض التطبيقات”، تتناول فيها مواضيع متنوعة تتعلق بالمشاهير والإعلانات، بأسلوب فكاهي مميز يعكس روح البرنامج الفكرية والمرحة، حيث تنطلق الحلقة بمفاجأة ممتعة، حيث يستقبلنا يوسف عبدالله في إستراحته برفقة عامر، ليدخلا معاً في رحلة مثيرة إلى معرض “أرض التطبيقات”، الذي يتحوّل إلى “Reality Show”، وتنقلب الأحداث عندما يتلقى يوسف دعوة خاصة لزيارته، ما يجعله يدعو زملاءه للمشاركة في هذه التجربة الفريدة، والتي يوافق عليها عامر وياسر بترقب وحماس.

شباب البومب ح 7

#شباب_البومب ترى حلقتنا بكرا موضوع مهم جداً بعنوان(عزوتي) وعطونا رأيكم في حلقة أرض التطبيقات pic.twitter.com/0ArEmG6NoI — فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 16, 2024

موعد عرض مسلسل شباب البومب 12 على روتانا خليجية

وعلى روتانا خليجية لا تفوتوا متابعة مسلسل “شباب البومب 12” والاستمتاع بلحظات الفكاهة والضحك الهستيري في كل حلقة، حيث يُعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة روتانا خليجية، حيث ينتظر الجمهور بشغف وشوق لمتابعة أحداث هذا الجزء الجديد من المسلسل الشهير.

الدولة التوقيت مشاهدة شباب البومب في تمام الساعة بتوقيت قطر – الكويت – البحرين – السعودية 6:30 pm مشاهدة شباب البومب في تمام الساعة بتوقيت الإمارات – سلطنة عمان 7:30 pm مشاهدة شباب البومب في تمام الساعة بتوقيت القاهرة 5:30 pm

مواعيد المشاهدة حسب التوقيت العالمي

السعودية والإمارات والبحرين: الساعة 6:30 مساءً.

مصر ولبنان: الساعة 4:30 مساءً.

سوريا وفلسطين: الساعة 5:30 مساءً.

العراق واليمن وليبيا: الساعة 5:30 مساءً.

تونس والجزائر والمغرب: الساعة 3:30 مساءً.

لا تفوتوا فرصة الابتعاد عن روتين اليوم والانغماس في عالم الضحك والمرح مع شباب البومب 12، واستمتعوا بأمسياتكم الرمضانية بأجواء مفعمة بالفكاهة والمرح، وبهذا، ننتظر بفارغ الصبر وصولنا إلى حلقات برنامج “شباب البومب” القادمة والتي تحميل عنوان “عزوتي” بأفكارها المبتكرة وروحها المرحة، متوقعين استمرارية النجاح والإبداع في كل عرض، لنستمتع سوياً برحلة مليئة بالضحك والمعرفة.