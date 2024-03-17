pdf لينك مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كل محافظات العراق

ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الراهنة وذلك طبقا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وهذا الإعلان ضمن جهود الدولة لتقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ومن الممكن الاطلاع على أسماء المستفيدين من الوجبة الجديدة من خلال منصة مظلتي، وسنوافيكم الحديث عن الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين في الوجبة الأخيرة لعام 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اضغط على أيقونة “كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” وقم بتحديدها.

اكتب بعد ذلك اسم الوجبة ورقم الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

قم بتعبئة البيانات الشخصية مثل اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

اضغط في النهاية على أيقونة الاستعلام لاستخراج النتائج.

تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تم تحديد مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على دعم وجبات الرعاية الاجتماعية ليكون المتقدم ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وتتمثل في الآتي:

يجب على المتقدم أن يكون من الجنسية العراقية ومقيم في العراق.

وألا يقل عدد أفراد أسرته عن 4 أفراد.

كما ينبغي ألا يكون عمر المتقدم للحصول على الدعم أقل من 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا للرجال، وللنساء يجب ألا يقل العمر عن 15 عامًا وألا يزيد عن 55 عامًا وسنة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

وألا يمتلك أي أصول ذات قيمة كبيرة، كما يجب أن يكون خاليًا من ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون مؤهلاً للمشاركة في برنامج الرعاية الاجتماعية.

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط شغال ومفعل، من خلال الدخول إلى منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية، وذلك بعد أن يتم اختيار المشمولين واعتماد الكشوف من قبل السيد الوزير.