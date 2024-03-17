“القبض على الأبواب” موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة المقررة لجميع موظفي الدولة

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، انشغلت محركات البحث في الأيام الماضية بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث يتساءل الكثير من الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية في الدولة عن موعد نزول المرتبات، وذلك خاصة أنها فترة مناسبات عديدة وتكثر الاحتياجات في رمضان واقتراب العيد، حيث يرغب الكثير من الأفراد أن يحصلوا على رواتبهم للاستعداد لقدوم العيد وشراء المستلزمات، وسوف نتعرف على الموعد وتفاصيل الصرف بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

قامت وزارة المالية بالكشف عن الجدول الخاص بـ موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالإضافة إلى الزيادات الجديدة، لما يقرب من 6 ملايين عامل وموظف وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين في أجهزة الدولة المختلفة من يوم الخميس 21 مارس 2024، ومن المقرر أن يستمر الصرف ليوم 27 مارس، كما أنه يجدر الإشارة إلى أن مرتبات مارس تتضمن تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور الجديد.

جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية في تصريح لها أن مرتبات الخاصة بشهر مارس سوف تشمل وجود الزيادة الجديدة في الراتب وجاء جدول الرواتب بعد الإضافات كالتالي: