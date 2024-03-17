“القبض على الأبواب” موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة المقررة لجميع موظفي الدولة
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، انشغلت محركات البحث في الأيام الماضية بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث يتساءل الكثير من الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية في الدولة عن موعد نزول المرتبات، وذلك خاصة أنها فترة مناسبات عديدة وتكثر الاحتياجات في رمضان واقتراب العيد، حيث يرغب الكثير من الأفراد أن يحصلوا على رواتبهم للاستعداد لقدوم العيد وشراء المستلزمات، وسوف نتعرف على الموعد وتفاصيل الصرف بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
قامت وزارة المالية بالكشف عن الجدول الخاص بـ موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالإضافة إلى الزيادات الجديدة، لما يقرب من 6 ملايين عامل وموظف وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين في أجهزة الدولة المختلفة من يوم الخميس 21 مارس 2024، ومن المقرر أن يستمر الصرف ليوم 27 مارس، كما أنه يجدر الإشارة إلى أن مرتبات مارس تتضمن تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور الجديد.
جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
أعلنت وزارة المالية في تصريح لها أن مرتبات الخاصة بشهر مارس سوف تشمل وجود الزيادة الجديدة في الراتب وجاء جدول الرواتب بعد الإضافات كالتالي:
- مرتب شهر مارس لموظف من الدرجة السادسة يساوي 6 آلاف جنيه “الحد الأدنى”.
- أما قيمة المرتب للموظف من الدرجة الخامسة فيساوي 6500 جنيه.
- مرتب شهر مارس 2024 لموظف من الدرجة الرابعة يساوي 7000 جنيه.
- قيمة الراتب لموظف الدرجة الثالثة في مارس تساوي 7500 جنيه.
- مرتبات الموظفين من الدرجة الثانية تساوي 8 آلاف جنيه.
- مرتب الموظف من الدرجة الأولى يساوي 8200 جنيه تقريبا.
- قيمة المرتب الذي يحصل عليه المدير العام 9200 جنيه تقريباً.
- مرتب شهر مارس لموظفين في الدرجة العالية 10200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة لشهر مارس 2024 تساوي تقريبا 12200 جنيه.