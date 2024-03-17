“مليون مبروك عليكم الزيادة” زياده رواتب المتقاعدين فى الجزائر2024.. احسب راتبك بقا كام..!!

تعد مسألة صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادة الجديدة لعام 2024 من القضايا الحيوية التي تهم الكثير من المواطنين، خاصة وأن الشريحة المتقاعدة تعتبر من أكثر الفئات ضعفا في المجتمع، حيث ينتظر الملايين من المتقاعدين في الجزائر صرف رواتبهم بالزيادة الجديدة لهذا العام، والتي تعتبر بمثابة ركن أساسي في حياتهم المعاشية.

زيادة الرواتب

هذا وقد وضح رئيس الحكومة في الجزائر بعض القرارات التي تفيد بأنه سوف يتم تعديل القيم المرتبطة بالحد الأدنى للأجور للمتقاعدين في البلاد، حيث تم الاتفاق على زيادة القيمة بمقدار خمسة آلاف دينار، وعلاوة على ذلك فهذا يعني أن الحد الأدنى للأجر سوف يصبح خمسة عشر ألف دينار لأولئك الذين كان راتبهم عشرة آلاف دينار، وعشرون ألف دينار لمن كان راتبهم خمسة عشر ألف دينار، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه التعديلات اعتبارا من شهر مايو القادم.

زياده رواتب المتقاعدين فى الجزائر

صرحت السلطات الجزائرية عن تعديل في الحد الأدنى للرواتب المتقاعدة في البلاد، حيث سترتفع الحد الأدنى إلى 15 ألف دينار جزائري بدلا من الرقم السابق البالغ 10 آلاف دينار، وفي تفاصيل الإعلان، أشارت الحكومة إلى أن الأشخاص الذين يتقاضون رواتب تبلغ قيمتها 20 ألف دينار سيحصلون على زيادة نسبتها 5%، بينما ستكون نسبة الزيادة لأولئك الذين يتلقون رواتب تجاوزت 20 ألف دينار 4%، ومن المقرر أن تبدأ هذه الزيادات في النفاذ اعتبارا من الأول من شهر مايو لعام 2024، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع المتقاعدين في البلاد.