الاشتراك في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024 وأهم شروطها

شهد شهر رمضان المبارك الإعلان عن عدد من المسابقات، ولعل أكثرها أهمية هي مسابقة محمد بن راشد الرمضانية، والتي جاءت بهدف سامي هو الاهتمام باللغة العربية والنهوض بها على مستوى كافة البلاد، وأيضًا تُعتبر بمثابة حافز للمواطنين على القراءة، وخوض رحلة بحث شيقة تفيض بهم للوصول إلى إجابات صحيحة على مختلف الأسئلة، وإذا كنت من عشاق اللغة العربية فلا بد أن تكون أول المتقدمين على هذه المسابقة.

الاشتراك في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية إلكترونيًا

داخل مسابقة محمد بن راشد الرمضانية، سوف تجد تنوعًا كبيرًا من الأسئلة حيث ستجد عن اللغة الخالدة وذلك في المسابقة الأولى، بينما ستجد عن نبي السلام في المسابقة الثانية، والثالثة تطرح أسئلة حول الأحكام، وتنوع هذه الاسئلة ساهم في زيادة عدد المشتركين، ولعلك الآن ترغب في معرفة الخطوات المتبعة للاشتراك في المسابقة والتي جاءت على النحو التالي:

التوجه إلى صفحة الاشتراك في المسابقة.

اختيار تسجيل الدخول من القائمة الرئيسية.

كتابة كل من الاسم، البريد الإلكتروني، وأيضًا كلمة المرور.

ثم النقر على أيقونة ” تسجيل الدخول”.

تحديد الفئة التي تريد المتقدم الاشتراك بها.

سيظهر أمام المتقدم نموذج التسجيل، يجب إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة به.

وفي النهاية النقر على ” تسجيل”.

شروط مسابقة محمد بن راشد الرمضانية

قامت اللجنة المنظمة للمسابقة بدورها، حيث وضعت بعض الشروط، التي تحد من عدد المشاركين ويقتصر الاشتراك على من توافرت به الشروط فقط، والتي تمثلت فيما يلي: