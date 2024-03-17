بشرة صافية وخالية من الحبوب على طول بدون تضييع فلوس! جرّبي هذه الوصفة السهلة!

يمكن اللجوء دوما الى وصفة لازالة الحبوب من الوجه في يوم واحد بشكل طبي ولكن عليكي معرفة أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر على سرعة التعافي وأن هناك مجموعة نصائح يومية لابد من اتباعها لنجاح الوصفات.

وصفة لازالة الحبوب من الوجه

قبل البحث عن وصفة لازالة الحبوب من الوجه خلال يوم واحد لابد من معرفة العوامل التي تؤثر على سرعة التعافي وهي كالتالي:

في البداية حجم تلك البثور الظاهرة ومدى حدتها، مع العامل المسبب لها.

كذلك طرق العلاج المتبعة، حيث أن بعض الطرق غير المناسبة قد تبطئ من وتيرة التعافي.

بالإضافة إلى نوع روتين العناية المتبع، وطبيعة المستحضرات المستخدمة والتي يتم وضعها على البشرة.

لكن في حالة كانت البثور حديثة التكوين، يُنصح دوماً باتباع مجموعة من الخطوات التالية التي تساعد في التخفيف من حدة تورم البثور في ليلة واحدة:

عليكِ غسل البشرة وقومي بتجفيفها من خلال استخدام فوطة تكون نظيفة وذلك قبل النوم، وضعي قطعة ثلج في قماش صغير الحجم، ثم ضعيها على البثور مرتين لمدة 10 دقائق في كل مرة بفاصل نحو 10 دقائق ما بين المرتين.

كما يطبق العلاج الموضعي والذي يحتوي على مادة بيروكسيد البنزويل (Benzoyl peroxide) بتركيز يصل إلى 2% على البثرة.

في حالة كان هناك رأس أبيض في البثرة، من الممكن أن تضعي قماشة تكون مبللة باستخدام ماء دافئ من على البثرة من 3 إلي 4 مرات بشكل يومي من 10 إلي 15 دقيقة كل مرة لأجل تخفيف حدة البثور.

طرق طبية لعلاج حب الشباب

كما تساعد الطرق الطبية التي يصفها الطبيب في العلاج وهي تختلف من حالة لأخرى:

حيث يتم استخدام المراهم التي تحتوي على حمض الساليسيليك (Salicylic acid) أو تحتوي على الكبريت (Sulfur) أو (Retinoids).

أو بعض أنواع الأدوية، من المضادات الحيوية، وكذلك موانع الحمل تحت إشراف طبيب.

كما أن هناك طرق علاج أخرى، مثل استخدام العلاج بالليزر، أو أن تستخدمي التقشير الكيميائي، وقد يحتاج الأمر إلى تجربة أكثر من نوع روتين علاج وذلك تحت إشراف الطبيب للوصول إلى الروتين المناسب لكل حالة للتخلص من البثور.

نصائح إضافية لعلاج حب الشباب

قد لا توجد وصفة لازالة الحبوب في خلال يوم واحد فعالة ولكن على كل حال عليكِ الالتزام بروتين عناية قد يساعد في تسريع تعافي البشرة والحفاظ عليها نقية وخالية من البثور وذلك على المدى البعيد: