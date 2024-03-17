“شوف اسمك” رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 بوابة الوظائف الحكومية

نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، حسمت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، والتي طرحتها الوزارة خلال الفترة الماضية مع حرصها على توفير فرص عمل للمعلمين والمعلمات في جميع المحافظات المصرية، وذلك بهدف سد العجز بالمدارس من تعيين المعلمين في هيئة التدريس وأيضًا التقليل من حد البطالة لتوظيف أعداد كبيرة من الشباب في سبيل اكتساب الخبرات المهنية وبزوغ القدرات العلمية.

نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

تحرز نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 ثمار مرجوة وذلك بناءًا على الأهداف التي سعت فيها الوزارة بتحقيقها في تلك المسابقة، فمن المعروف أن تلك المسابقة المطروحة جاءت في إطار توفير مكانة وظيفية وفرص شاغرة للعمل بالقطاعات التعليمية الحكومية في مصر نظرًا الكم الهائل الذين تقدموا بطلب التعيين حيث فيما يقرب 30 ألف معلم يتتوق في الاستعلام عن النتيجة النهائية المعلن عنها، وتتمثل خطوات الاستعلام في الاتي:-

أولًا: توجه عبر الرابط الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية من هنا .

. ثانيًا: بالدخول عبر قسم الاستعلام عن النتائج.

ثالثًا: بالتأكد من صحة البيانات المدخلة جراء تسجيل الدخول.

رابعًا: سجل رقم الطلب الخاص بك واضغط على استعلام.

مسابقة وزارة التربية والتعليم لشهر يونيو 2024

بعد ما شهدت الوزارة الإقبال الهائل من قبل المتقدمين في التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، قد قررت بطرح تلك المسابقة مجددًا لكل الشباب والخريجين التابعين لتخصص التدريس وكليات التربية لتتيح لهم فرص وظيفية ولاكتشاف قدراتهم ومدى تفاعلهم مع الطلاب مما يكسبهم المعرفة والخبرة المهنية، والذي يأتي بالتسجيل في تلك المسابقة فمن المقرر سيتم إطلاقها خلال مطلع شهر يونيو لحين إشعار آخر من الوزارة.

شروط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

ولاستطلاع الشباب والمعلمين الراغبين في تلك الوظائف على شروط التسجيل وفقًا لما صرحته الوزارة، إليكم كافة الشروط الواجب استيفائها في الآتي:-