لو انت من الناس دي هتقدر تقدم لابنك غير كده أنسي.. طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين وشروط التقديم والفئات المستحقة

طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كيفية إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، ويودون معرفة الشروط الضرورية لهذه الإضافة في إطار برنامج التموين، يعتبر برنامج التموين دعماً حيوياً للمواطنين في التكيف مع الظروف الصعبة وتخفيف الأعباء المالية، حيث يزداد إنتاج المنتجات المتاحة للحصول عليها كلما تمت إضافة فرد جديد إلى بطاقة التموين، مما يساهم في تلبية احتياجات المنزل، وحتى في حال كانت الكميات المتاحة قليلة، فإن المساهمة في تخفيف الأعباء المادية تكون بالتأكيد ملحوظة، حتى لو كانت بنسبة ضئيلة.

طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين

بسهولة، قامت وزارة التموين بتيسير عملية طلب إضافة فرد جديد إلى بطاقة التموين عبر الإنترنت، من خلال إرشادات بسيطة على الموقع الرسمي لدعم مصر التمويني، حيث جاءت طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين كالتالي.

أولا يجب الذهاب إلي الموقع الرسمي لدعم مصر .

. مع التأكيد على عدم زيارة أي موقع غير رسمي لتفادي الأخطاء.

ومن ثم الوصول إلى صفحة دعم مصر التمويني الرسمية.

بعد ذلك، يُمكنك اختيار خانة إضافة أفراد العائلة وإدخال بيانات حسابك مثل رقم الهاتف وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

ثم تحديد خانة خدمات التموين.

بعد ذلك، قم بتعبئة البيانات المطلوبة والضغط على خانة إضافة أفراد العائلة الذين لم يتم تسجيلهم في بطاقة التموين.

ستُطلب منك تقديم اسم الشخص الذي ترغب في إضافته مع تأكيد أن يكون اسمه رباعيًا، وإدخال رقم الهوية الوطنية وذكر صلة القربة بينكم.

بمجرد الانتهاء، انقر على زر الإضافة وسيتم إضافته بنجاح إلى حسابك وبطاقة التموين، مما يزيد رصيد منتجاتك المتاحة.

ما هي الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين؟

ستتم قبول طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين في عدة فئات، وتتضمن هذه الفئات:

الأسر التي تتألف من أقل من 4 أفراد، ويُسمح لها بزيادة عدد أفرادها إلى 4 كحد أقصى. الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 4 أعوام. أبناء الأسر البديلة. أبناء الشهداء وزوجاتهم. الأفراد المستحقين للمعاش الاجتماعي. الأشخاص الذين يحملون بطاقة الخدمات المتكاملة. العائلات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

ما هي شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

تعتمد الشروط المحددة لاستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين على عدة معايير، وتشمل الآتي.