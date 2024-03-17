“عيالك هياخدوا زيت وسكر“ خطوات إضافة المواليد علي بطاقة التموين 2024

تعتبر بطاقة التموين واحدة من الأشياء الاساسية في حياة كل مصري وذلك لأنه يمكن من خلالها الحصول على الكثير من السلع الغذائية المدعمة والتي تكون بقيمة أقل من المنافذ التجارية الخارجية ولكن يجب العلم أنه يتم تحديد قيمة السلع وعددها على الأفراد المقيدين في البطاقة، لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن إضافة المواليد علي بطاقة التموين 2024، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

إضافة المواليد علي بطاقة التموين 2024

وفقا لما صرحه وزير التموين والتجارة الدكتور علي مصيلحي أنه سوف يتم إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا وهم الأشخاص المستفيدين من المعاشات الاجتماعية أو معاش تكافل وكرامة وذلك لأن الدخل الشهري الخاص بهم أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل الجهات المسؤولة، كما أوضح أيضا أنه يمكن إضافة المواليد بداية من سنتين ولكن أكد على أنه يجب أن تكون بطاقة التموين تضم 3 أفراد كحد أقصى، واستكمل حديثه الدكتور علي مصيلحي وذكر أن الدولة قامت بتخصيص قيمة دعم الخبز لتكون 91 مليار جنيه بينما قيمة السلع التموينية تستهلك حوالي 36 مليار جنيه.

خطوات إضافة المواليد في بطاقة التموين

يمكنك الآن إضافة المواليد وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي: