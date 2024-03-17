خلاص فرجت.. تحديد موعد صرف رواتب التقاعد في الجزائر 2024 بالزيادة الجديدة – تابع حسابك

ننشر لكم موعد صرف رواتب التقاعد في الجزائر 2024، حيث يترقب الكثير من المتقاعدين رواتبهم خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك حتى يستطيعوا تغطية نفقات هذا الشهر الفضيل، وحرصًا من الحكومة الجزائرية على مواطنيها المتقاعدين قامت بزيادة المعاشات من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

موعد صرف رواتب التقاعد في الجزائر 2024

يتطلع الكثيرون لمعرفة موعد صرف رواتب التقاعد في الجزائر 2024، وقد أعلنت الحكومة الجزائرية عن موعد الرواتب الخاصة بهم اعتبارًا من اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، كما سيتم زيادة رواتب المتقاعدين اعتبارًا من شهر مايو القادم من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم حيث تم زيادة رواتب المتقاعدين، ومن المقرر أن تبلغ نسبة الزيادة حوالي 5% بحيث يصل الحد الأدنى للرواتب إلى 20.000 دينار جزائري بينما يبلغ الحد الأقصى للزيادة حوالي 50.000 دينار جزائري.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أتاحت الحكومة الجزائرية للمتقاعدين خدمة الاستعلام عن رواتبهم بشكل إلكتروني بالخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

انقر بعد ذلك على الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين 2024.

أدخل جميع البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

اضغط بعد ذلك على استعلام.

ستظهر أمامك على الشاشة كافة التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين.

قيمة الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة الرواتب في شهر مايو القادم بقيمة تصل إلى 5% بحيث تصبح الرواتب بعد تطبيق هذه الزيادة على النحو التالي: