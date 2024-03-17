“جاوب وأكسب” رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة ٢٠٢٤ الرسمي وشروط الاشتراك

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة ٢٠٢٤، يبحث العديد من الأشخاص عن رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة ٢٠٢٤، حيث أنه مع دخول شهر رمضان المبارك تكثر المسابقات التليفزيونية الشيقة ويعتبر برنامج طائر السعيدة أحد أهم هذه المسابقات الرمضانية والذي يتم عرضه على قناة السعيدية، حيث يقدم البرنامج فرصة مميزة للمتابعين العرب واختبار معلوماتهم وفوزهم بجوائز قيمة، وسوف نتعرف في السطور التالية على طريقة الاشتراك في البرنامج بالتفصيل.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة ٢٠٢٤

الأن أصبح بإمكان الجميع الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة كالتالي:-

أولًا: الذهاب إلى الموقع الالكتروني لبرنامج طائر السعيدة من هذا الرابط .

. ثانيًا: القيام بالنقر على سؤال المسابقة من ثم الإجابة عليه.

ثالثًا: بعد الإجابة على سؤال المسابقة، تقوم بكتابة الاسم رباعي بشكل صحيح في مكانه.

رابعًا: من ثم ندخل رقم الهاتف، وتحديد المحافظة المنتمي لها المتسابق.

خامسًا: أخيرًا النقر على أيقونة اشتراك.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

بعد أن تعرفنا على رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة ٢٠٢٤، ننتقل لمعرفة الشروط الخاصة بالاشتراك في البرنامج، ومنها:

ينبغي أن يكون المتقدم للمسابقة عربي الأصل والجنسية.

يجب أن لا يقل عمر مقدم طلب الاشتراك عن 18 عام.

يجب إتقان اللغة العربية.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة يكون عبر الموقع الرسمي للبرنامج أو لقناة السعيدة.

تردد قناة السعيدية 2024