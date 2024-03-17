” مفاجأة من وزارة التضامن الاجتماعي تنتظر المستعلمين “.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مارس.. مش هتاخد معاش لو خلفت ذلك

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي الآن فرصة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي في مارس 2024، ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 3030 لتحديث الخدمات الحكومية وتوفيرها بشكل أكثر يسرًا للمواطنين، مما يسهم في تجنب الازدحامات في المؤسسات الحكومية.

أي الشروط عشان أخد معاش تكافل وكرامة؟

أوضحت وزارة التضامن، من خلال موقعها الإلكتروني، مجموعة من الشروط الضرورية للتأهل للحصول على معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي في مارس 2024، وتتضمن الشروط التالية،

يجب ألا يكون المتقدم للمعاش يعمل في القطاع الخاص أو العام براتب تأميني يتجاوز 400 جنيه.

يجب ألا يتقاضى المتقدم للمعاش معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للمعاش لديها أبناء في الفترة من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

على أن يكون أبناء السن 6 إلى 18 عامًا في مراحل تعليمية مختلفة.

يجب أن لا يكون الأفراد المتقدمين للمعاش من كبار السن الذين تجاوزوا سن 65 عامًا، أو يعانون من مرض يعيق قدرتهم على العمل ويثبت ذلك بفحص طبي.

كما يشمل ذلك الأيتام الذين لا يتلقون رعاية من الوالدين ولكن من الأقارب من الدرجة الثانية أو الأبعد.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بالرقم القومي مارس 2024

من المقرر أن يتم بدء صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مارس 2024، وذلك ابتداءً من يوم غد الجمعة الموافق 15 مارس، والذي يصادف الخامس من شهر رمضان يمكنك الآن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن مباشرة. انقر على أيقونة “استعلام عن نتيجتك” في أعلى الصفحة. قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك في المكان المخصص. اختر أيقونة “الاستعلام”. ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024، سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة.

معاش تكافل وكرامة شهر مارس

وضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك مجموعة من المستندات الضرورية للتسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة.