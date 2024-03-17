دخــول هــسة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع مظلتي عموم محافظات ومراكز العراق ملفات pdf

هناك الكثير من العراقيين الذين ينتظرون موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية والتي تقوم بتوفيرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ويعد هذا الدعم طوق نجاة للكثير من العائلات الفقيرة في دولة العراق، وتعمل الحكومة العراقية على المساعده بهذا الدعم المادي ليعمل على تحسين أوضاع المعيشة لهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من الفئات محدودة الدخل والمنعدمة مثل كبار السن، والأرامل، والمطلقات، والأسر الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، نتعرف على المعلومات بشكل تفصيلي فى هذا المقال.

شروط التقديم في اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في تقديم عدة مساعدات اجتماعية للمواطنين في داخل العراق، وجاء برنامج اسماء الرعاية الاجتماعية على رأس هذه المساعدات وللحصول على هذا الدعم، يجب أن تتوافر شروط محددة في المتقدم وهي فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم لديه الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل محافظات العراق.

يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

يجب أن يكون العمر بالنسبة للنساء ما بين 15 و55 عامًا وأما للرجال يكون العمر ما بين 18 و60 عامًا.

يجب أن لا يكون لديه أملاك ذات قيمة باهظة.

يجب تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على دعم هذا البرنامج.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

هناك الكثير من المواطنين في دولة العراق التعرف على كشوف الأسماء المعلن عنها، لذلك وفرت الحكومة العراقية رابط خاص بوزارة العمل للقيام بعدة خطوات لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 من خلال القيام بما يلي: