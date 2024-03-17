وفر فلوسك! منافذ لبيع اللحوم والسلع الأساسية بأسعار رخيصة في كلية زراعة عين شمس!

تقدم كلية زراعة جامعة عين شمس مثالاً بارزا على الالتزام الوطني، حيث تسعى جاهدة لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المجتمع ومواجهة التحديات الاقتصادية، تعتبر هذه الجهود جزءا لا يتجزأ من الدور الاجتماعي للجامعة، حيث تسعى لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم الدعم للمحتاجين في المجتمع.

الجهود الزراعية

باعتبارها مؤسسة تعليمية تعنى بالزراعة، تقوم كلية زراعة جامعة عين شمس بدور هام وفعال وذلك بالقيام بزراعة محاصيل غذائية وخيرات زراعية.

تقوم كلية زراعة عين شمس بانتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية بجودة عالية وأسعار ميسورة للمواطنين، مما يساهم في تقديم خدمة مميزة للمجتمع، يتم تحقيق ذلك من خلال التركيز على الإنتاج الطبيعي والبيولوجي دون اللجوء إلى استخدام المبيدات الكيميائية.

هذا النهج يساعد على تقديم منتجات ذات جودة عالية وصحية للمستهلكين، كما يلعب دورا هاما في مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق وتحسين الوضع الاقتصادي للأفراد بصفة خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

المنافذ البيعية

تعمل الكلية على توفير منافذ بيع داخل وخارج حرم الجامعة وذلك حتى يسهل على المواطنين الوصول إلى سلع زراعية جيدة وذات سعر مخفض.

تتمثل هذه المنافذ في مراكز بيع داخل الكلية وخارجها، حيث يتم توفير تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية بأسعار تنافسية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم إدارة الجامعة بتخصيص منافذ بيع دائمة داخل الحرم الجامعي، مما يسهل على طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى السلع الغذائية بسهولة وبأسعار مناسبة للجميع.

تعكس جهود كلية زراعة جامعة عين شمس التزاما راسخا بالمسؤولية الاجتماعية، وتؤكد على الدور الفعال الذي تقوم به في تحقيق الاستدامة الغذائية وتوفير الدعم للمجتمع، إن تقديم السلع الزراعية بأسعار مخفضة يعكس التزام الجامعة بخدمة المجتمع وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للأفراد.