“حقيقة أم إشاعة ” .. زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين وما هي أسعار السلع التموينية خلال شهر مارس 2024

يبدي العديد من المواطنين في مصر اهتمامًا بمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في نصيب الفرد في بطاقة التموين خلال هذا الشهر، لهذا السبب، قامت وزارة التموين بالتأكيد على الحقائق وتقديم الرد على هذه الاستفسارات لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين، كما نبهت المواطنين بعدم الاستجابة للشائعات وتحذيرهم من خطورة التداول بالأخبار غير المؤكدة.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين

قام السيد “علي المصليحي”، وزير التموين، بتوضيح الجدل المحيط بالأخبار المتداولة حول زيادة قيمة البطاقات التموينية للفرد الواحد خلال شهر مارس، وأوضح أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بخصوص مقدار الزيادة المزعومة التي انتشرت بين المواطنين، وقد انتشرت أخبار عن وجود زيادة محتملة بقيمة 100 جنيه على البطاقات التموينية لكل فرد في الفترة الأخيرة.

التسعيرة الجديدة للسلع التموينية

أعلنت وزارة التموين عن التسعيرة الجديدة للسلع التموينية التي ستطبق خلال شهر مارس 2024، وجاءت كما يلي: