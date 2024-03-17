“حقيقة أم إشاعة ” .. زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين وما هي أسعار السلع التموينية خلال شهر مارس 2024
يبدي العديد من المواطنين في مصر اهتمامًا بمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في نصيب الفرد في بطاقة التموين خلال هذا الشهر، لهذا السبب، قامت وزارة التموين بالتأكيد على الحقائق وتقديم الرد على هذه الاستفسارات لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين، كما نبهت المواطنين بعدم الاستجابة للشائعات وتحذيرهم من خطورة التداول بالأخبار غير المؤكدة.
حقيقة زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين
قام السيد “علي المصليحي”، وزير التموين، بتوضيح الجدل المحيط بالأخبار المتداولة حول زيادة قيمة البطاقات التموينية للفرد الواحد خلال شهر مارس، وأوضح أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بخصوص مقدار الزيادة المزعومة التي انتشرت بين المواطنين، وقد انتشرت أخبار عن وجود زيادة محتملة بقيمة 100 جنيه على البطاقات التموينية لكل فرد في الفترة الأخيرة.
التسعيرة الجديدة للسلع التموينية
أعلنت وزارة التموين عن التسعيرة الجديدة للسلع التموينية التي ستطبق خلال شهر مارس 2024، وجاءت كما يلي:
- سعر كيلو السكر الناعم الأبيض: 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز الأبيض: 12.60 جنيه.
- زجاجة الزيت (800 مل): 30 جنيه.
- سعر كيلو الدقيق: 18 جنيه.
- سعر كيس المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه.
- سعر كيس المكرونة (800 جرام): 13 جنيه.
- سعر نصف كيلو الفول: 9 جنيه.
- سعر نصف كيلو العدس المجروش: 21 جنيه.
- سعر المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيه.
- سعر باكو الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيه.
- سعر عبوة الصلصة (300 جرام): 8 جنيه.
- سعر علبة المربى (350 جرام): 16 جنيه.
- سعر قالب الجبن ماركة تتراباك (250 جرام): 14 جنيه.
- سعر قالب الجبن ماركة تتراباك (250 جرام): 7 جنيه.
- سعر مسحوق الغسيل العادي (800 جرام): 16 جنيه.
- سعر مسحوق الغسيل للغسالات الأتوماتيك (800 ك): 25 جنيه.
- سعر صابون الغسيل (125 جرام): 3 جنيه.
- سعر البسكويت ماركة يويوز السادة (25 جرام): 1.5 جنيه.
- سعر البسكويت العادي: 3.75 جنيه.
- سعر البسكويت الويفر: 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت ماركة بوو: 3.75 جنيه.
- سعر القهوة (18 جرام): 4 جنيه.
- سعر كيس الطحينة :- 2.50 جنيه.
- سعر قالب الحلاوة الطحينية الصغير السادة (40 جرام): 3 جنيه.