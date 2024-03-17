“لولو عايزة ماما” انسي الزن مع تردد قناة وناسه الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية..اضبطيها الآن

تردد قناة وناسه الجديد 2024 لمشاهدة أجمل أغاني وبرامج الأطفال والتي تعد من قنوات الأطفال المفضلة للكثير من الآباء والأمهات بسبب محتواها الآمن والمناسب للأطفال في هذا العمر الصغير، كما أنها تقدم محتوى تثقيفي وتعليمي للطفل يستطيع من خلاله حفظ الألوان والأرقام والحروف، فهي ليست قناة ترفيهية فقط بل هدفها الأساسي هو تعليم الطفل محتوى هادف ينمي من قدراته العقلية ويعمل على تطوير مهاراته في المجالات المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن القناة تستهدف فقط الجمهور العربي لذلك فإن كل محتواها يدور حول التقاليد والعادات العربية.

تردد قناة وناسه الجديد 2024

أعلنت إدارة القناة على أن تردد قناة وناسه الجديد 2024 أصبح متوفر على كافة الأقمار الصناعية المختلفة، حتى يستطيع الجميع تثبيت القناة واستقبالها على أجهزتهم، وفيما يلي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد هو 11470.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة وناسة 2024

تحرص القناة على تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الجديدة دائمًا حتى لا يمل الطفل ومن أهم مميزات القناة هي كالتالي: