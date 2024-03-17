“المباني هتفتح أخيراً” أخر اخبار قانون التصالح اليوم 2024 في جميع المحافظات في مصر

أخر اخبار قانون التصالح اليوم، تشرع وزارة التنمية المحلية باتخاذ قرار حاسم بشأن أخر اخبار قانون التصالح اليوم، تلك القضية الأكثر أهمية وذلك يظهر بكثرة الحديث عنها للتطلع على آخر مستجدات الوزارة بصدور القرار النهائي لأعمال البناء في مصر، والجدير بالذكر أنه تم إيقاف أعمال البناء لبضعة سنوات، وجاء بيان من قبل مصدر حكومة يؤكد على ان الوزارة ستصدر قرار بشأن هذه المعضلة في وقت قريب جداً بحد أقصى يوم الأحد القادم.

أخر اخبار قانون التصالح اليوم

يُذكر بأن الوزارة سوف تبدأ الاستعداد من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن قانون التصالح الجديد، والذي وفقًا لتصريح مصدر حكومي بأنها تقوم على أكمل وجه بدراسة القانون الجديد لتطبيقه رسميًا والذي يتبعها استقبال طلباتهم بشأن إجراءات البناء اللازمة، ومن المقرر خلال الفترة الجارية سوف تعقد مجلس المشاورات للوزارة المحلية أيضاً بشأن أصحاب الطلبات القديمة للمواطنين والعمل على دراستها واتخاذ قرار وعليه سوف يتم الإعلان قريبًا ما توصلت إليه الوزارة بخصوص تلك القضية.

قيمة رسوم التصالح الجديدة

تتضمن تحديثات الوزارة في إطار الحديث عن أخر اخبار قانون التصالح الذي أخذ في الجدل لسنوات وحتى الآن نتيجة لرغبة المواطنين في الاستطلاع على قرار الحكومة النهائي لتحسم هذا الجدل الواسع وتمكينهم من مباشرة إجراءات أعمال البناء، وفيما يخص قيمة الرسوم فوفقًا لما أعلنته الوزارة بأن يتم تحديد القيمة بتعًا كل محافظة المخصص لها لجان معنية والذي يتراوح فيما بين 50 حتى 2500 جنيه، وجاء ذلك للتيسير على المواطنين مع تأكيد الوزارة بإدراكها أهمية الامر والذي سوف تباشر فيها في القريب العاجل مع مراعاة حجم الطلبات الغير مسبوقة حيال تطبيق القانون الجديد.