تردد القنوات
“ضحك جامد مع رامز جاب من الآخر” .. نزل تردد قناة إم بي سي مصر على الأقمار الصناعية بجودة عالية 2024
يعرض برنامج “رامز جلال جاب من الآخر” بشكلٍ ملفت للانتباه على شاشة قناة “MBC” مصر في موسمه الجديد، حيث يثير هذا البرنامج اهتمام المشاهدين بشكلٍ لافت، ويشهد تحولات جذرية عن الأعوام السابقة، ويأتي الموسم الجديد باستضافة نجوم ونجمات مشهورين ومعروفين بشخصياتهم القوية، حيث يتعرضون للمواقف المفاجئة، وما يميز هذا العام أن هؤلاء النجوم يتم اختيارهم بناءً على وجود مشاكل سابقة، لذلك يثير فضول الجمهور لمعرفة كيف سيتعاملون مع المقالب المفاجئة.
تردد قناة MBC مصر
- يمكنك متابعة قناة MBC مصر على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي: 11470 ميجاهرتز، مع معدل ترميز 27500 ومعامل استقطاب أفقي، مع تصحيح للخطأ بنسبة 3/4.
- وإذا كنت تفضل استقبال البث عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكنك ضبط البيانات التالية: التردد 12054 ميجاهرتز، معدل ترميز 27500 ومعامل استقطاب عمودي، مع تصحيح للخطأ بنسبة 5/6.
- أما للبث بجودة قياسية (SD)، يمكنك استخدام التردد التالي: 11785 ميجاهرتز، مع معدل ترميز 27500 ومعامل استقطاب عمودي.
كيفية تثبيت القناة
لتثبيت قناة MBC مصر على جهاز التلفزيون، يمكنك اتباع هذه الخطوات بسهولة:
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.
- انتقل إلى قائمة البحث أو الإعدادات على جهاز الريسيفر.
- اختر خيار البحث اليدوي للقنوات.
- حدد القمر الصناعي المناسب الذي تستخدمه لاستقبال قناة MBC مصر.
- أدخل بيانات التردد المناسبة بناءً على المعلومات المقدمة سابقًا.
- بمجرد إدخال البيانات، قم بتشغيل عملية البحث أو الضبط للقنوات وانتظر حتى اكتمالها.
- عند اكتمال البحث، ستظهر قناة MBC مصر ضمن قائمة القنوات المتاحة على التلفزيون.