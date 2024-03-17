“هو ده وقت التخزين” اسعار الدواجن اليوم الأحد 17 مارس 2024 “7 رمضان” من البورصة حتى المستهلك

اسعار الدواجن اليوم، يرغب الجميع في معرفة اسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 والرابع من شهر رمضان المبارك، حيث أن الأسعار في الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع ملحوظ جداً في بورصة الدواجن قبل دخول شهر رمضان المبارك، ووصل سعرها إلى حوالي 116 جنيه داخل السوق، وبعد دخول شهر رمضان المبارك أصبح السعر في اضطراب وعدم استقرار مستمر، حيث يختلف السعر يوما عن يوم، وسوف نتعرف في هذا المقال على الأسعار بالتفصيل في البورصة وللمستهلك.

اسعار الدواجن اليوم

نقدم لكم في الفقرة التالية اسعار الدواجن اليوم بالتفصيل في المزارع والأسواق، وهي:-

سجلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر يتراوح ما بين 96 جنيه إلى 98 جنيه من المزرعة، أما عن المستهلكين فقد تراوح سعر الدواجن ما بين 105 جنيه إلى 110 جنيه.

وصل سعر الفراخ البلدي الى حوالي 120 جنيه في المزرعة، أما سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلكين يتراوح ما بين 125 إلى 135 جنيه.

بلغ سعر الفراخ الساسو حوالي 105 جنيه سعر الكيلو في بورصة الدواجن، ويكون سعرها للمستهلكين يتراوح ما بين 110 جنيه إلى 122 جنيه للكيلو.

ومن الجدير بالذكر أن سعر الفراخ بمختلف أنواعها يختلف سعرها من تاجر لأخر باختلاف التكاليف المضافة، وحسب النقل وهامش الربح.

أسعار منتجات الفراخ اليوم الأحد

كما سبق وذكرنا اسعار الدواجن اليوم الأحد وأوضحنا سعر الكيلو لكل نوع، سنتعرف هنا على أسعار منتجات الفراخ البيضاء، وأجزائها، وهي:-