“مفاجأة في اسعار العلف ” اسعار الاعلاف اليوم الأحد 17 مارس2024.. اشتري وخزن يلا..!!

تعتبر صناعة الأعلاف أحد القطاعات الهامة في صناعة الزراعة وتربية الحيوانات، حيث تلعب دورا حيويا في تلبية احتياجات الحيوانات الزراعية من العناصر الغذائية الضرورية لنموها وإنتاجها بشكل سليم. ومع تطور التكنولوجيا والزيادة المستمرة في الطلب على منتجات الحيوانات، أصبح لزيادة جودة وكفاءة الأعلاف دور كبير في تحقيق الإنتاجية المرتفعة وزيادة الربحية للمزارعين، وفي الوقت الحاضر، يشهد سوق الأعلاف تطورات هائلة في مختلف أنحاء العالم، حيث يتم تطوير تركيبات الأعلاف بشكل مستمر لتوفير كافة العناصر الغذائية الضرورية للحيوانات بشكل متوازن ومناسب، واستثمارات كبيرة تبذل لتحسين جودة الأعلاف وزيادة قدرتها على تحقيق النمو السريع والإنتاجية العالية.

جودة الاعلاف في مصر

تعتبر جودة الأعلاف أمرا حاسما في تحقيق الإنتاجية العالية للحيوانات وتحقيق الربح المرجو، حيث تلعب الأعلاف دورا رئيسيا في تلبية احتياجات الحيوانات من البروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن الأساسية، ولتلبية هذه الاحتياجات بشكل صحيح، يجب تصنيع الأعلاف باستخدام مكونات ذات جودة عالية وبتركيبات متزنة وملائمة لكل نوع من الحيوانات، وإن استخدام أعلاف ذات جودة مناسبة يساهم في تحسين صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها، كما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الربحية للمزارعين، ومن هنا يكمن أهمية تطوير صناعة الأعلاف وتحسين جودتها بشكل مستمر، لضمان تلبية متطلبات سوق الحيوانات وزيادة الإنتاجية والربحية.

اسعار الاعلاف اليوم

اليوم، سجل سعر طن العلف بادي المحتوي على 23% بمبلغ 25,000 جنيه، بينما كان سعر طن العلف النامي الذي يحتوي على 21% عند 24,925 جنيه بالمقابل، سجل سعر طن العلف الناهي الذي يحتوي على 19% مبلغ 24,825 جنيه اليوم، وفي سياق متصل، بلغ سعر طن العلف البادي النامي اليوم 24,600 جنيه، بالنسبة للعلف ذو نسبة 18% بياض، فقد سجلت قيمته 23,100 جنيه للطن، بينما كان سعر طن العلف بياض بنسبة 17% 20,700 جنيه اليوم، أما العلف بنسبة 16% بياض، فقد سجل سعر طنه 23,200 جنيه للطن.

العوامل المأثره في اسعار العلف

هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار العلف، ومنها: