“دور على اسمك بسرعة“ 4 حالات لوقف دعم تكافل وكرامة 2024 وخطوات الاستعلام

قامت الحكومة المصرية بإطلاق برنامج تكافل وكرامة والذي يعتبر من أبرز أشكال الدعم الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين الذين ليس لديهم فرص عمل وليس لديهم راتب ثابت وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة اقتصادية أفضل، ولكن يوجد بعض الحالات التي تتعرض لوقف الدعم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا حالات وقف دعم تكافل وكرامة.

حالات وقف دعم تكافل وكرامة

قرر مجلس الشيوخ بأنه سوف ينفذ قانون الضمان الاجتماعي المادة 33 والتي تقوم بوقف الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمواطنين عند حدوث أي من الحالات التالية:

عندما يحدث تغيير في المستوى المعيشي لدى الأسرة المستفيدة من الدعم.

في حين صدور حكم ضد رب الأسرة المستفيدة في مجموعة من الجرائم ومنها: التسول، تعرض حياة أطفالهم للخطر، العمل في تجارة البشر، الزواج المبكر، ختان الاناث، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية.

حالات التزوير في البيانات وإرسال بيانات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الدعم.

عندما يكون رب الأسرة قادر على العمل ويتم عرض الوظائف عليه ولكنه يقوم برفضها بدون سبب مقنع، عندما تكرر تلك الحالة 3 مرات يتعرض لوقف الدعم، ويتم التعامل معه بتنفيذ القانون ولكن ذلك بعيدا عن الأشخاص الذين يعانوا من مرض مزمن وكبار السن.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن الدعم: