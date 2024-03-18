هُنـــــا eleves.education.tn“ رابط موقع فضاء التلميذ نتائج الامتحانات 2024 في تونس

قامت الجهات التعليمية داخل تونس بإطلاق منصة فضاء التلاميذ والتي تساعد كل من ولي الأمر والطالب التعرف على نتيجة الاختبارات الخاصة بهم وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المدارس وذلك يدل على التطور التكنولوجي الذي تقدمه الدولة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص موقع فضاء التلميذ نتائج الامتحانات 2024 في تونس.

موقع فضاء التلميذ نتائج الامتحانات 2024 في تونس

يجب العلم أن تلك المنصة من المنصات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم داخل تونس لذلك فهو يعتبر من أكثر المصادر موثوقية عند للاستعلام عن نتائج الطلاب، وذلك بالإضافة إلى أنه يقدم الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، كما أنه يسهل أيضا التعامل ما بين كل ولي التلميذ والمعلم وذلك من أجل متابعة مستوى الطالب والتعرف على قدرة الطالب التعليمية.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب منصة فضاء التلاميذ

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن النتيجة والتي تكون كالتالي:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمنصة. ثم قم بالدخول على خانة نتائج الاختبارات. يجب تحديد المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب. يتطلب إدخال رقم الطالب المعرفي وكلمة المرور. اخيرا بمجرد النقر على زر دخول سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب بدرجات جميع المواد المقررة عليه.

ما هي شروط التسجيل في منصة فضاء التلاميذ

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط اللازم توافرها عند التسجيل على المنصة وهي: