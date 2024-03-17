“الحديد رخص من تاني يارجاله ” انخفاض كبير يضرب اسعار الحديد اليوم الأحد 17 مارس2024.. هتبني ليك ولعيالك يمعلم..!!

تعد صناعة الحديد واحدة من أهم الصناعات في العالم، حيث يستخدم الحديد في العديد من الصناعات مثل البناء والسيارات والطاقة والصناعات الثقيلة الأخرى، وبما أن أسعار الحديد تتأثر بالعديد من العوامل، فإنه من المهم متابعة تطورات السوق ومعرفة أسعار الحديد اليوم، وفي الوقت الحالي، تشهد أسعار الحديد تقلبات كبيرة نتيجة العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية ولذلك، فإن متابعة أسعار الحديد يعتبر أمراً ضروريا لكل من يعمل في هذه الصناعة أو يعتمد عليها في أعماله.

اسعار الحديد

يمكن التعرف على أسعار الحديد اليوم من خلال متابعة أسعار البورصات العالمية والمحلية، حيث تتأثر أسعار الحديد بالعرض والطلب عليه، فإذا كانت الطلبية كبيرة بين المستهلكين أو الشركات، فإن أسعار الحديد سترتفع، والعكس صحيح، وفي ظل تطور التكنولوجيا والعولمة، أصبح من السهل الوصول إلى معلومات حول أسعار الحديد من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وبالرغم من ذلك، يجب أن يكون المتابع على دراية بالعوامل التي تؤثر على أسعار الحديد وكيفية قراءة البيانات المالية المتعلقة بهذه الصناعة، هذا ويمكن القول أن متابعة أسعار الحديد اليوم تعتبر ضرورة لكل من يعمل في هذا القطاع، حيث تساعد على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وتحديد الاستثمارات الناجحة، إذا كانت العوامل الاقتصادية والسياسية مستقرة، فإن أسعار الحديد من الممكن أن تكون مستقرة أيضاً، ولكن إذا كانت هناك أزمات أو تقلبات في السوق، فإن أسعار الحديد قد تتأثر بشكل كبير.

اسعار الحديد اليوم

تم تسجيل سعر الطن الاستثماري للحديد اليوم بمبلغ 47,530 جنيها، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 1,920 جنيهًا.

فيما سجل سعر طن حديد عز بمبلغ 48,792 جنيه، وتراجع بقيمة 2,450 جنيه، وبلغت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 47,500 جنيه للطن، و47,000 جنيه للكومي، و47,500 جنيه للعشري.

وبلغ سعر حديد تسليح شركة مصر ستيل 47,000 جنيه للطن، و47,500 جنيه لبيانكو، و48,000 جنيه للجارحي.

أما حديد الدخلية، فوصل سعره إلى 48,000 جنيه للطن، و47,000 جنيه للجيوشي، و47,000 جنيه للمراكبي، و47,500 جنيه لعطية.

العوامل المأثره في اسعار الحديد

هناك عدة عوامل تؤثر في أسعار الحديد، بما في ذلك: