“سجل وانت الكسبان” منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنية.. الشروط + رابط وخطوات التسجيل

منحة العمالة الغير منتظمة، في ظل حرص وزارة القوى العاملة بمبادرة منحة العمالة الغير منتظمة التي تعني الكثير بالنسبة للمستفيدين منها من أصحاب الحرف والمهن الغير منتظمة الذين يعملون باليومية، فبإطلاق تلك المبادرة التي توفر حزمة من الخدمات المميزة والتي تعتبر أحد ضرورات الحياة وذلك بواسطة الدعم المالي المصروف من قبل الوزارة لمساعدة تلك الحالات ليكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة الظروف الطارئة مثلما نشهد الآن.

منحة العمالة الغير منتظمة

طرحت وزارة القوى العاملة أحد فعالياتها الأكثر أهمية وهي منحة العمالة الغير منتظمة نظير أنها تستهدف أكثر الفئات معاناة من العاملين بالدولة، فبها يستعين العامل بسد احتياجاته الأساسية والمعيشية والصحية وغيرها من الأساسيات الحياتية التي يحرص كل مواطن على العمل على ادخار نصيب من المال ليتمكن من سد حاجتها، وحددت الوزارة مجموعة شروط يجب أن تكون في المتقدم من أجل الحصول على ذلك الدعم بدون أدنى مشاكل، وتتمثل الخطوات في الآتي:-

ينبغي على المستفيد ترجع أصوله إلى أصول مصرية أباً عن جد. يتطلب أن يكون المتقدم من ذوي الحرف والأعمال الحرة. لابد المتقدم أن لا يكون له سجل تجاري باسمه. يشترط على المتقدم لدي ممتلكات خاصة أو عقارات.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية

كما حددت وزارة القوى العاملة أيضاً مجموعة من الخطوات الواجب إتباعها من أجل التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة للحصول على 500 جنية أو 1000 جنية وذلك من خلال بوابة الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، كالآتي: