“الحلقة 6 على قناة النهار !!“ حقيقة عرض مسلسل رمضان كريم الموسم الثالث رمضان 2024

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن مسلسل رمضان كريم الموسم الثالث وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة لكن من المقرر أنه لم يتم عرض ذلك الموسم في رمضان الحالي، ووفقا لما أوضحته بعض المصادر أن الموسم الجديد يحمل الكثير من المفاجآت لدى الجمهور، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا سبب تأجيل عرض المسلسل.

مسلسل رمضان كريم الموسم الثالث

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من العائلات المصرية التي تعيش في أجواء رمضان ما بين السحور والإفطار، كما أن المسلسل أيضا يوضح العادات المصرية في شهر رمضان ما بين المسحراتي وصانع الكنافة وموائد الرحمن التي يقوم بها الكثير، بالإضافة إلى أنه يوضح أن الأجواء الرمضانية في مصر جميلة للغاية ويحبها الكثير، والجدير بالذكر أنه يوجد داخل المسلسل الكثير من الخلافات التي قد تحدث في كل منزل مصري، كما أنه هناك مجموعة من شخصيات المسلسل تتعرض للخداع والنفاق من الشخصيات المقربة لها.

سبب تأجيل عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث

وفقا لما أوضحه المنتج أحمد السبكي أنه من المقرر عرض المسلسل في رمضان القادم 2025 ولكن لم يذكر السبب حول ذلك ولكنه صرح أيضا أن الموسم الجديد سوف يعود فيه شخصيات اعتذرت عن تقديم الموسم الثاني ولكن لم يذكر الشخصيات وذلك حتى يفاجأ الجمهور.

أبطال مسلسل رمضان كريم

يشارك في العمل باقة متميزة من الممثلين الذين برعوا في تقديم الأدوار على أكمل وجه وهم: